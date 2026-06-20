Cesta odnijela još jedan život: Smrtno stradala žena u sudaru dvaju automobila kraj Pule

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66, na dionici između Marčane i Loborike kraj Pule, jedna je osoba izgubila život, dok su dvije osobe zadobile ozljede.

Prema informacijama koje je objavila istarska policija, nesreća se dogodila nešto prije 12 sati, a sudarila su se dva automobila.

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Nakon nesreće tri su osobe hitno prevezene u pulsku Opću bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Nažalost, jedna žena je unatoč naporima liječnika naknadno preminula.

Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.