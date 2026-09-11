Cesta noćas odnijela dva života. Stravična nesreća dogodila se oko 4.30 sati kada je automobil udario u rasvjetni stup

Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka, u smjeru Velike Gorice.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 4.26 sati, kada je osobni automobil, iz zasad neutvrđenih razloga, udario u stup javne rasvjete.

U nesreći su dvije osobe izgubile život.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida, piše Net.hr.