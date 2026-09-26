Češki stručnjaci podijeljeni: "Možda se s Hrvatskom ipak može igrati"

Češka u subotu od 20:45 u Pragu dočekuje Hrvatsku u prvom kolu Lige nacija, a tamošnji iSport uoči utakmice objavio je anketu među bivšim reprezentativcima i trenerima. Dio čeških stručnjaka nije optimističan pred susret s Hrvatskom, posebno nakon brojnih ozljeda i otkaza uoči utakmice.

Češka će protiv Hrvatske odigrati prvu utakmicu pod vodstvom španjolskog trenera, koji je nakon Svjetskog prvenstva preuzeo reprezentaciju. Sedmorica igrača otpala su zbog zdravstvenih problema, a Denia ne može računati ni na Patrika Schicka. Bivši trener Slavije i Viktorije Plzen Dušan Uhrin mlađi smatra da je zbog toga Češka značajno oslabljena, prenosi Index.

"Sedam igrača otkazalo je zbog zdravstvenih razloga, a to je puno. Momčad je oslabljena. Možda nas igrači iznenade i trener odabere pravu taktiku, ali ne vidim nas kao pobjednike. Nemamo ni Schicka pa me zanima kako će sve uopće složiti", rekao je Uhrin.

Dodao je da Deniju odmah čeka vrlo težak posao: "Pred njim je težak početak, a uz to je skupina za nas smrtonosna. Neće sve krenuti odmah, treba mu vrijeme da upozna igrače. Reprezentacija još nosi ožiljke sa Svjetskog prvenstva. Držat ću im palčeve, ali ne vjerujem u pobjedu na startu."

"Remi bih odmah prihvatio"

Sličnog je mišljenja Ladislav Vízek, bivši češki reprezentativac i olimpijski pobjednik. Istaknuo je da je nakon svih izostanaka teško procijeniti kako će Češka uopće izgledati.

"Nakon svih otkaza sastav uopće ne izgleda dobro. Postupno se uzimao svatko tko ima ruke i noge. Nemam pojma u kakvom ćemo sastavu igrati. Bojim se da uigranost neće biti naročita jer se ti dečki gotovo ni ne poznaju. Remi bih prihvatio", rekao je. Dodao je da od Češke ne očekuje velike stvari te da je Hrvatska "uvijek bila dobra".

"Možda se s Hrvatskom ipak može igrati"

Bivši češki reprezentativac Horst Siegl podsjetio je na prošlogodišnjih 0:0 protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Odigrali smo tada jako dobru utakmicu. Sada ćemo biti u drukčijem sastavu, posebno u napadu. Hrvatska je jaka na lopti, a pretpostavljam da ćemo i mi htjeti igrati tako. Možda je Hrvatska ipak igriva. Engleska i Španjolska bit će još teži protivnici", rekao je Siegl.

Hrvatska i Češka nalaze se u skupini sa Španjolskom i Engleskom. Česi nikad nisu pobijedili Hrvatsku, a posljednji međusobni susret završio je 0:0 u Pragu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nekoliko mjeseci ranije Hrvatska ih je u Osijeku pobijedila 5:1.