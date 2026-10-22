CEO Petasona: "U Tommyju se kupuje najkvalitetnije meso, a iza njega stoji Petason"

Zdravko Plazonić, predsjednik uprave mesne industrije Petason, više je od tri desetljeća poznato lice u mesnoj industriji. Svoju karijeru započeo je kao veterinar, a 1991. godine osniva Petason koji izrasta u jednu od prepoznatljivih mesnih kompanija u Dalmaciji. Nakon godina razvoja i ulaganja u proizvodnju, Petason je 2004. godine započeo stratešku suradnju s Tommy Grupom. Kako objašnjava Plazonić, upravo je ta suradnja postavila temelje za današnji uspjeh Petasona koji je 2023. godine postao dio Tommy Grupe. Odluka o prodaji vlastite kompanije Tommy Grupi došla je zbog procjene da će joj to omogućiti intenzivnije rast i daljnji razvoj. U prilog tome govori i podatak da je samo u 2025. godini u Petason investirano je 2,3 milijuna eura. Iako je Petason danas dio Tommy Grupe, Plazonić je i dalje na čelu kompanije koju je osnovao.

Petason osigurava domaće, svježe i kvalitetno meso hrvatskog porijekla kroz vlastiti uzgoj i suradnju s domaćim uzgajivačima. Plazonić posebno ističe kvalitetnu junetinu cijenjenih pasmina, kao i baby-beef meso koje se uzgaja na hrvatskim farmama i hrani domaćom hranom. Do sada je u Petason uloženo gotovo 20 milijuna eura, a posljednjih su godina proširili svoje kapacitete novim proizvodnim pogonom te razvili brend Bokun Gušta sa suhomesnatim proizvodima. Danas njihov asortiman obuhvaća preko 250 proizvoda koje plasiraju na više od 120 distribucijskih odredišta, a dnevni proizvodni kapacitet iznosi između 50 i 70 tona.

Čak pet Petasonovih proizvoda među 10 je najprodavanijih proizvoda u Tommyju, što potvrđuje kvalitetu Petasonova asortimana. “Slobodno mogu reći da je u Dalmaciji stvorena navika da se u Tommyju kupuje najkvalitetnije meso, a Petason je njegov jedini dobavljač. Jako smo ponosni na takav status koji se gradio kroz godine. To nas obvezuje da istu razinu kvalitete i povjerenja opravdamo i u budućnosti”, ističe Plazonić. To potvrđuju i istraživanja među Tommy kupcima koji ističu da se upravo u Tommyju kupuje najbolje meso, a koje je Petasonovo.

Cjelokupni poslovni proces u Petasonu odvija se u strogo kontroliranim uvjetima i u skladu s najvišim međunarodnim standardima, što potvrđuju certifikati poput HACCP i ISO 9001:2015. Neizostavan dio mehanizma za upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane je sljedivost proizvoda pa se tako svakom proizvodu može sa sigurnošću utvrditi porijeklo.

Iako se mesna industrija može smatrati zahvalnom branšom jer zadovoljava jednu od osnovnih životnih potreba, primarna proizvodnja mesa u Hrvatskoj nije na razini koja može zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta. Samodostatnost u proizvodnji mesa iznosi 63 posto, što ukazuje na prostor za daljnje povećanje domaće proizvodnje i smanjenje ovisnosti o uvozu. Plazonić objašnjava kako su u Petasonu usmjereni na domaću proizvodnju te da upravo zato aktivno surađuju s domaćim proizvođačima i na taj način osiguravaju stabilnu potražnju za kvalitetnim domaćim proizvodima. Ujedno, takvim pristupom Petason podržava domaće proizvođače i hrvatsku proizvodnju.

Odnos s Tommy Grupom neizostavan je za razumijevanje uspjeh Petasona. „Kroz taj odnos dobili smo strateškog partnera i sigurnog kupca, a Tommy Grupa pouzdanog dobavljača ovog vrlo važnog asortimana. Rezultati svakako vjerno pokazuju kvalitetu tog odnosa", objašnjava Plazonić i ističe primjer rasta prodaje kao dobrog pokazatelja odnosa.

U idućih pet godina Plazonić vidi priliku za daljnje širenje asortimana i učvršćivanje liderske pozicije vlastitog proizvodnog programa, a namjera je razvoj i brendiranje proizvoda vrhunske kvalitete u segmentu polutrajnog punjenog programa u kojem su relativno kratko. Planirani izlazak Tommy Grupe na burzu otvara novu perspektivu i za poslovanje Petasona.