CEO Bobisa: Uz Tommy želimo postati jedan od najvećih i najmodernijih brendova svježih pekarskih i slastičarskih proizvoda u Hrvatskoj

Kad su davne 1949. godine otvorena vrata prve Bobisove radnje na splitskoj Pjaci u Šubićevoj ulici, Krešimir Lokas još se nije rodio. Danas je na čelu kultne splitske pekarsko slastičarske legende Bobis koja ima ambiciju postati jedan od najvećih i najmodernijih brendova svježih pekarskih i slastičarskih proizvoda u Hrvatskoj.

1962. godine Bobis je kupio prvi stroj za topljenje čokolade s kojom je lansirana čokoladna krafna po kojoj je Bobis i dan danas poznat. Takva dugogodišnja tradicija prije svega znači odgovornost, ističe Lokas koji je na poziciji predsjednika Uprave Bobisa od prosinca 2025. godine. „Bobis nosi uspomene generacija Splićana i Dalmatinaca, ali za nas tradicija ne znači stajanje u mjestu. Poslovanje prilagođavamo novim generacijama i novim navikama kupaca kroz inovaciju, razvoj novih proizvoda i usluga te nove pristupe tržištu“, poručuje i dodaje kako ambiciozno gledaju naprijed te razvijaju digitalne kanale, među kojima su mogućnost online narudžbi torti i kolača te program vjernosti.

Pekarstvo je iznimno dinamična branša koja traži dobro planiranje, fleksibilnost i brzu prilagodbu, a upravo mu prethodno iskustvo na rukovodećim pozicijama u prehrambenoj industriji pomaže u svakodnevnom radu, ističe Lokas. Bobis ima širok asortiman od 400 različitih proizvoda, 68 prodajnih mjesta i više od 18 tisuća vjernih kupaca dnevno. To znači da posao praktički ne staje nikada. „Svakodnevna proizvodnja svježih proizvoda predviđenih za konzumaciju unutar 24 sata ili manje, traži maksimalnu posvećenost i izvrsnost u proizvodnji, logistici i prodaji", pojašnjava Lokas te ističe kako je ulazak Tommy Grupe u vlasništvo, prvo djelomično 2014. godine, a zatim stopostotno 2018. godine bio prekretnica za poslovanje Bobisa. Bobis je danas važan dio Tommy Grupe, a Tommyju omogućuje da svojim kupcima svakodnevno nudi svježe i kvalitetne pekarske proizvode zbog kojih se vraćaju.

Uz stabilno financijsko zaleđe, Tommy Grupa je Bobisu donijela i jasniji okvir za daljnji razvoj, objašnjava. Najznačajnija investicija bila je izgradnja nove moderne tvornice u Solinu 2021. godine ukupne vrijednosti gotovo 16 milijuna eura koja je donijela automatizaciju i modernizaciju procesa uz istovremeno zadržavanje tradicionalnih metoda proizvodnje koja jamče kvalitetu finalnih proizvoda. Investicije su se nastavile, a samo u 2025. godini u Bobis je uloženo 1,7 milijuna eura.

Ključno, ulazak Tommy Grupe značio je i jaču poziciju na tržištu jer pekarski i slastičarski proizvodi lako i brzo dolaze do svih područja gdje je Tommyjeva mreža maloprodajnih trgovina prisutna. „To je vrlo konkretan primjer sinergijskog učinka Tommy Grupe“, ističe Lokas. Važnom smatra i operativnu suradnju u logističkim, nabavnim i prodajnim procesima, ali i onu na razini strateškog upravljanja, kroz razmjenu know-howa i standardizaciju procesa. Pritom je ta vrijednost dvosmjerna: Bobis Tommy Grupi donosi snažan i prepoznatljiv brend, vlastitu proizvodnu ekspertizu i diferenciranu ponudu svježih proizvoda, čime dodatno jača ukupnu tržišnu poziciju Grupe.

Tri su prioriteta za Bobis u narednom periodu, ističe Lokas: „Prvenstveno osigurati stabilan i profitabilan rast poslovanja kroz maloprodaju i veleprodaju uz stalno unapređenje kvalitete i asortimana. Dodatno, posebnu pažnju vodimo da Bobis u potpunosti iskoristi sinergije s Tommy Grupom u nabavi, distribuciji, razvoju proizvoda i upravljanju procesima. I treće, fokusirani smo na jačanje organizacijske i operativne infrastrukture tvrtke.“

Uspjeh Bobisa ne bi bio moguć bez zaposlenika koji stoje iza svih njihovih proizvoda. „Svaki kruh, krafna ili kifla koja izađe iz naše proizvodnje ili poslovnice rezultat su truda i predanosti ljudi koji ga svakodnevno proizvode, dostavljaju i nude u našim poslovnicama. Vjerujem da naši kupci tu posvećenost prepoznaju i da se Bobisu vraćaju zbog iznimne kvalitete koju pamte generacijama, ali i osjećaja bliskosti“ ističe Lokas i dodaje da to potvrđuju i pozitivni rezultati. U konačnici Bobis nije samo proizvod na polici, nego dio svakodnevice mnogih obitelji. Bobis je dobitnik niza nagrada i priznanja, među kojima se ističe Superbrand Hrvatska za 2025. godinu što potvrđuje značajnu reputaciju Bobisa među potrošačima i stručnjacima.

Za pet godina, Lokas Bobis vidi kao još snažniji i prepoznatljiviji brend, sa širom paletom proizvoda, proširenim proizvodnim kapacitetima i snažnijom maloprodajnom prisutnošću, ne samo u Dalmaciji nego i na nacionalnoj razini. „Pripadnost Tommy Grupi daje nam priliku da rast ostvarimo znatno brže i sigurnije nego što bismo to mogli samostalno, a budući strateški koraci Grupe kroz izlazak na burzu otvorit će novi prostor za ulaganja, razvoj i osvajanje novih tržišta“, zaključuje. Dio sredstava koja će se prikupiti kroz inicijalnu javnu ponudu upravo je namijenjeni proširenju proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenju njegove maloprodajne mreže.