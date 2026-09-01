Centar, SDP, Možemo! i Direkt zajedno izlaze na kotarske izbore u Splitu: "Kad je oporba razjedinjena, HDZ pobjeđuje"

Centar, SDP, Možemo! i Direkt odlučili su ujediniti snage i tako će zajedno izaći na izbore za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora. Zajedničke liste imat će u 17 splitskih kotareva.

Na listama će se naći ukupno 119 kandidata, a jedno od poznatijih imena je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji će predvoditi zajedničku listu u Gradskom kotaru Grad.

Puljak: „Ujedinila nas je želja za boljim životom građana“

Predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je kako među strankama i dalje postoje političke razlike, ali smatra da na kotarskoj razini postoji dovoljno zajedničkih interesa za suradnju.

"Svoje ideje o nekim stvarima i razmišljanja imamo različita. Nas je zapravo ujedinila želja, kao i ovih 119 ljudi koji žele uložiti svoju energiju i svoje vrijeme u poboljšanje uvjeta života u svom kvartu", kazala je Puljak.

Građane je pozvala da 27. rujna izađu na izbore i glasaju za ljude iz svojih kvartova, ističući uređenost naselja i transparentno trošenje kotarskog novca kao neke od prioriteta.

Na pitanje zašto je do suradnje došlo sada, nakon što su na posljednjim lokalnim izborima bili razjedinjeni, Puljak je odgovorila da je takva situacija išla u korist HDZ-u.

"HDZ je prečesto pobjeđivao kada je oporba bila na neki način razjedinjena, kada je dijelila glasove. Vidim da su jako nervozni, to me raduje i trebaju biti nervozni", rekla je.

Osvrnula se i na ranija razilaženja ljudi koji se sada ponovno nalaze na istoj strani. Poručila je kako politika ima svoju „krivulju učenja“ te naglasila da suradnja na kotarskim izborima ne predstavlja najavu neke buduće nacionalne koalicije.

"Mi ne skrivamo da smo četiri različite političke opcije koje imaju različite ideje, imaju i svoje interese. Ali ovdje nas je zaista ujedinio interes da ne rasipamo glasove, da se ujedinimo oko potreba građana u kotaru", poručila je.

Kukoč: „Okupio nas je prvenstveno toksični HDZ“

Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč bio je još izravniji kada je govorio o razlozima zajedničkog nastupa.

"Nas je u ovu suradnju okupio prvenstveno toksični HDZ i njegovi sateliti. Osnovna je poruka da moramo svi biti na neki način ujedinjeni, prvenstveno u borbi protiv toksičnog HDZ-a, kako na lokalnoj tako i na državnoj razini" rekao je Kukoč.

Istodobno smatra da se u splitsku politiku moraju vratiti dijalog, razgovor i međusobno poštovanje političkih aktera.

Iz Možemo! su naglasak stavili na konkretnu ulogu gradskih kotareva. Tanja Jadrešić istaknula je da se upravo na toj razini odlučuje o brojnim pitanjima koja građani svakodnevno osjećaju – od nogostupa i dječjih prostora do zelenila i drugih komunalnih tema.

Jadrešić očekuje da zajednička suradnja neće završiti izbornim danom.

"Činjenica je da izlazimo zajedno na izbore, imamo koalicijsku listu i za očekivati je da budemo jedni drugima partneri nakon izbora", rekla je.

Sve manje građana želi se uključiti u rad kotareva

Branimir Urlić iz Direkta upozorio je na trend smanjivanja građanskog angažmana na najnižoj razini lokalne politike.

Prema podacima koje je iznio, 2010. godine na kotarskim izborima bilo je gotovo 200 lista, dok ih je na posljednjim izborima bilo oko stotinu. Očekuje da će ih sada biti još manje.

"Ostavili smo po strani neke naše razlike na ovoj kotarskoj razini i pozivam ih da izađu na izbore 27. rujna", poručio je Urlić.

Puljak odgovorila i na pitanje o Biškiću

Na konferenciji je otvoreno i pitanje Marinka Biškića iz Možemo! te bespravne gradnje montažne hale uz njegovu tvornicu Nadalina.

Puljak je upitana može li taj slučaj opteretiti zajedničku kampanju, posebno s obzirom na ranije političke prozivke povezane s bespravnom gradnjom.

Odgovorila je kako je na svakom kandidatu da svojim ponašanjem opravda povjerenje koje dobije od građana.

"Ovo su izbori za vaše susjede. Ovo je povjerenje koje dajete svojim susjedima, koje dajete građanima vlastitog kvarta, kotara i onima koji žele uložiti energiju u poboljšanje uvjeta u svom kvartu", kazala je.

Na kraju je podsjetila da je i Centar politički izrastao iz kotarske inicijative pokrenute zbog nedostatka osnovne škole te pozvala građane da ne odustaju od angažmana.

"Ne ide lako, ne ide preko noći, ali ako smo uporni i svojim primjerom pokazujemo da se stvari mogu promijeniti, to je zapravo najbolji dokaz ljudima da nisu svi političari isti i da se stvari zaista mogu promijeniti", zaključila je Puljak.