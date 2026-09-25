CENTAR, SDP, MOŽEMO!, DIREKT: Jedan glas u kvartu mijenja sve! Izađite u nedjelju i izaberite susjede koji rade za svoj kvart, a ne za stranačke fotelje!

Predstavnici koalicije Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta pozvali su građane da u nedjelju izađu na kotarske izbore i spriječe da o sudbini njihovih kvartova odlučuje stranačka mašinerija. Nakon kampanje u kojoj su predstavili kandidate i konkretne komunalne prioritete za svaki dio grada, poručili su da upravo kotarska vijeća građanima omogućuju da neposredno utječu na prostor u kojem svakodnevno žive.

„U nedjelju biramo tko će sljedeće četiri godine predstavljati naš kvart i zato je važno da što više građana sudjeluje u toj odluci. Biramo hoće li našim kvartovima upravljati susjedi koji u njima žive i dijele iste probleme ili stranački vojnici čiji je zadatak slušati i šutjeti, a ne boriti se za svoj portun i ulicu. Nama je borba za bolji kvart jedini motiv i zato pozivam sve Splićanke i Splićane da izađu na izbore u nedjelju i pokažu da im je stalo do mjesta u kojem žive“, poručila je predsjednica Centra Marijana Puljak.

Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč pozvao je građane da pri izboru svojih predstavnika vode računa o tome zbog čega se kandidati uključuju u rad za svoj kvart: „Moja poruka je ista: izađite na izbore i podržite ljude koji su spremni volontirati za svoj portun, ulicu, kvart, a ne one kojima je to samo odskočna daska u stranačkoj hijerarhiji. Svaki glas koji u nedjelju ostane doma zapravo je prepuštanje kvarta onima kojima je kotar tek prolazna stanica, a ne mjesto gdje treba stvarno raditi.“

Na važnost svake izlaznosti i opipljive promjene u kvartu podsjetila je i Tanja Jadrešić iz Možemo!. „Kotarski izbori su odličan test koliko brinemo o onome što nas svakodnevno okružuje. Izaći na njih jednako je važno kao i izaći na bilo koje druge izbore, jer vaš izbor može donijeti opipljive promjene i to tamo gdje ćemo prvo osjetiti razliku: u parku u kojem nam se igraju djeca, na pločniku kojim možemo ili ne možemo proći, u zajednici kojoj je stalo ili joj nije stalo do kvalitetnijeg života. Pozivamo vas da pokažete da vam je stalo: izađite na izbore u nedjelju i zaokružite one kojima vjerujete da će isporučiti što su obećali i da će za svoj kotar stvarno raditi", rekla je Jadrešić.

Branimir Urlić iz Direkta podsjetio je da iza rada u gradskim kotarevima stoje ljudi koji se svojim kvartovima posvećuju volonterski. „Kotarski izbori su izbor vaših susjeda koji volonterski pokušavaju poboljšati vašu ulicu, igralište, park i kvart. Birajući našu koaliciju, birate glasne i neumorne zastupnike koji se ne boje tražiti od gradskih vlasti ono što vašem kvartu s pravom pripada.“, poručio je Urlić.

Predstavnici koalicije na kraju su naglasili kako na kotarskim izborima doslovno nekoliko glasova u jednom portunu ili ulici može odlučiti tko će voditi kvart sljedeće četiri godine. Neizlazak na izbore nije neutralan, to je glas za one koji su kotare držali pasivnima: „Nemojte prepustiti drugima da odlučuju o vašem mikrookruženju. Gradski kotarevi pod našim vodstvom još će snažnije zastupati interese građana pred gradskom upravom. Izađite na izbore i birajte koaliciju Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta! Za 4 kantuna svakog portuna - Tvoj glas za bolji kvart.“