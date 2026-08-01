Centar pred Šutu stavio tri zahtjeva: "Kerum više nije faktor? Onda pokrenite GUP, ukinite koncesiju na Benama i maknite njegove kadrove!"

Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu i HDZ-ovu vlast da konkretnim potezima dokažu tvrdnju kako Željko Kerum više nije faktor u splitskoj politici. Na konferenciji za medije Marijana Puljak, saborski zastupnik Damir Barbir i županijska vijećnica Gorana Rosandić iznijeli su tri zahtjeva: hitno pokretanje postupka izmjena Generalnog urbanističkog plana, raskid koncesije na Benama te uklanjanje Kerumovih kadrova s direktorskih pozicija i iz nadzornih odbora.

Puljak je poručila da Šutu drži za riječ kada tvrdi da odluke donosi samostalno i bez Kerumova utjecaja.

– Gradonačelnik Šuta ponavlja kako Kerum nije faktor u splitskoj politici i kako on sam donosi odluke bez njega. Držim ga za riječ i pozivam ga da to dokaže kroz tri poteza koja može pokrenuti ili povući već u ponedjeljak – kazala je Puljak.

Traže hitno pokretanje izmjena GUP-a

Kao prvi potez navela je pokretanje postupka izmjena GUP-a. Prema njezinim riječima, prethodna gradska vlast pripremila je cijelu proceduru, a za nastavak procesa potreban je potpis gradonačelnika.

– HDZ se do sada skrivao iza Keruma i koristio ga kao izgovor zbog kojeg se neke stvari navodno nisu mogle pokrenuti. Ako Keruma više nema, kako kaže Šuta, neka izvoli pokrenuti postupak izmjena GUP-a. Cijeli proces pripremila je prethodna vlast i čeka se samo potpis gradonačelnika – rekla je.

Dodala je kako se izmjene trebaju pokrenuti u interesu grada i njegovih stanovnika, a ne, kako je ustvrdila, „u interesu građevinskih lobija koji su godinama ucjenjivali i blokirali Split”.

Drugi zahtjev: Raskid koncesije na Benama

Drugi zahtjev Centra odnosi se na raskid koncesije na Benama, koju drži tvrtka povezana s Kerumovim zetom Antom Vukorepom.

– HDZ-ova Županija mora ukinuti tu problematičnu koncesiju. Znamo da je drži Kerumov zet Vukorepa i da se ugovor godinama krši. Ako Keruma više nema, nema ni razloga da se ta koncesija i dalje štiti – poručila je Puljak.

Treći zahtjev: Uklanjanje Kerumovih kadrova

Treći zahtjev odnosi se na upravljačke funkcije u gradskim tvrtkama, ustanovama i nadzornim odborima.

– Tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi s direktorskih pozicija i iz nadzornih odbora te da se ukine podjela 70 prema 30. Ako Keruma nema, nema razloga da njegovi poslušnici sjede na čelu tvrtki i ustanova ili u nadzornim odborima – rekla je Puljak.

Naglasila je kako Centar ne traži smjene isključivo zbog nečijeg članstva u određenoj političkoj stranci, već rušenje sustava u kojem je stranačka pripadnost važnija od sposobnosti i rezultata.

– Sve funkcije dodijeljene kroz trgovačku podjelu plijena trebaju se razriješiti, a ubuduće popunjavati isključivo transparentnim postupcima. Ljude treba birati prema znanju, sposobnostima i rezultatima. Ne tražimo da se nekoga miče samo zato što je član neke stranke, nego da se sruši sustav u kojem je stranačka pripadnost jedini kriterij – istaknula je.

Dodala je kako bi Šuta provođenjem tih poteza dokazao da gradom upravlja samostalno.

– To su tri stvari kojima bi Šuta dokazao da više ne sluša poruke iz konobe Pršut, koje mu stižu preko obitelji i poslušnika, nego da zaista upravlja gradom u interesu građana – ustvrdila je Puljak.

Barbir: Plenković mjesecima ne odgovara na pitanja o Kerumu

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir temu je otvorio iz perspektive Hrvatskog sabora. Kazao je kako je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću postavio dva zastupnička pitanja povezana sa Željkom Kerumom, ali da ni na jedno nije dobio odgovor u poslovnikom predviđenom roku.

Prvo pitanje postavio je 4. ožujka, a odnosilo se na navodno kršenje koncesijskog ugovora na Benama i šest različitih zakona.

– Prošlo je 150 dana, odnosno pet mjeseci, a odgovor nisam dobio. Andrej Plenković ne može reći da nije znao što se ondje događa jer sam ga na to kao saborski zastupnik upozorio – rekao je Barbir.

Drugo pitanje postavio je 12. svibnja, a odnosilo se na izvide zbog kojih je, prema njegovim riječima, Željko Kerum završio u pritvoru. Ni na to pitanje, ustvrdio je, nije dobio odgovor ni nakon 81 dana.

– Prema članku 142., stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade dužan je na zastupničko pitanje odgovoriti u roku od 30 dana. Na prvo pitanje nije odgovorio 150 dana, a na drugo 81 dan. Postavlja se pitanje zašto premijer Plenković štiti svoga koalicijskog partnera, bez obzira na ono što radi – kazao je Barbir.

Ustvrdio je da premijer ignoriranjem zastupničkih pitanja krši Poslovnik Hrvatskog sabora i demokratske standarde.

Rosandić: Uvjeti za raskid koncesije odavno su ispunjeni

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić poručila je kako je pitanje koncesije na Benama postavljala na svakoj sjednici Županijske skupštine otkako je postala vijećnica.

– Obećavam da ću to nastaviti raditi do kraja mandata. Odavno su se stekli uvjeti da župan Blaženko Boban jednostrano raskine koncesiju na Benama – rekla je Rosandić.

Prema njezinim riječima, koncesija na Benama godinama je bila jedan od najvažnijih političkih interesa Željka Keruma na županijskoj razini.

– Nemojmo se zavaravati, koncesija na Benama pripada njemu. Svi mi koji živimo u Splitu i koji smo ovdje odrasli znamo da je uvala Bene jedna od najljepših uvala i raj na Marjanu, namijenjen ponajprije obiteljima s malom djecom – istaknula je.

Ustvrdila je da su događanja na Benama tijekom proteklih godina pokazala kako se zakoni ne primjenjuju jednako na sve.

– Koncesionar na Benama do sada je, prema dostupnim sudskim odlukama, prekršio četiri različita zakona. Imamo šest presuda, od kojih je pet pravomoćnih, a jedna nepravomoćna – rekla je Rosandić.

Koncesiju na Benama opisala je kao „jezičac na vagi” u odnosima HDZ-a i Kerumove stranke.

– Ako ćemo ozbiljno shvatiti ono što je rekao Tomislav Šuta, krajnje je vrijeme da se ta koncesija oduzme. Očekujem da se to počne rješavati već od ponedjeljka – poručila je.

„Svaki dan bez tih poteza bit će dokaz nastavka koalicije”

Puljak je na kraju ponovila da će Centar od ponedjeljka pratiti hoće li gradska i županijska vlast poduzeti tri zatražena poteza: pokrenuti izmjene GUP-a, raskinuti koncesiju na Benama te ukloniti Kerumove kadrove s vodećih pozicija i ukinuti političku podjelu funkcija u omjeru 70 prema 30.

– Svaki dan u kojem se to ne dogodi bit će dokaz da Šuta i HDZ nastavljaju trgovačku koaliciju jer je to njihovo prirodno okruženje. Oni jedino tako znaju raditi, kroz političke i trgovačke podjele – ustvrdila je.

Osvrnula se i na Kerumovu najavu povlačenja s mjesta predsjednika Hrvatske građanske stranke te mogućnost da vođenje stranke u prijelaznom razdoblju preuzme Igor Stanišić.

Puljak je ustvrdila da je Stanišić obiteljski povezan s Kerumom, navodeći da je riječ o sinu partnerice brata Kerumove supruge Fani.

– Obiteljsko stablo nastavit će upravljati strankom. To je obiteljski klan koji je svoje pipke proširio po gradskim i županijskim resursima, ali samo zato što HDZ-u takav odnos odgovara. HDZ jedino tako zna upravljati, u trgovačkoj koaliciji i podjeli plijena u omjeru 70 prema 30 – kazala je.

Zaključno je ponovno pozvala splitskog gradonačelnika da svoje tvrdnje dokaže djelima.

– Ako Šuta gradom upravlja samostalno i bez Keruma, onda Kerum više ne može biti izgovor ni za što. Gradonačelnik je rekao da Keruma više nema u splitskoj politici. Sada ima priliku to dokazati građanima Splita – zaključila je Puljak.