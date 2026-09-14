Centar: Koliko je i kako surađivalo Učilište Centar izvrsnosti SDŽ s Antonijom Nikolićem?

Nastavila se 11. sjednica Županijske skupštine u ovom sazivu nakon pauze za okrjepu, na redu je 7. točka dnevnog reda, Izvješće o radu javne ustanove Učilište Centar izvrsnosti SDŽ za 2025. godinu.

Bilo je nekoliko općih primjedbi Tonći Bulić (Centar) kako je Centar izvrsnosti zapravo dodatna nastava, koja čak i nije posebno uspješna jer djeca iz zagrebačkih škola, gdje ne postoji CI, uglavnom budu bolje plasirana na natjecanjima u znanju... A onda je Gorana Rosandić (Centar) pitala ravnatelja Ivicu Zelića:

-U svjetlu trenutne afere u Gradu Splitu i izvlačenju novca, jeste li koristili usluge Antonija Nikolića, i za što ste koristili njegove usluge?

-Antonio Nikolić spada u skupinu darovitih učenika, znamo ta njega od 4. razreda osnovne škole, njegov razvoj je išao preko robotike, osvajao je medalje na nivou Hrvatske, ali i na svjetskim smotrama, bio je drugi u robotici u Sankt Petersburgu kad je bio u Drugom razredu srednje škole.

Značajno smo surađivali u smislu pripreme organizacije izbora, a u zadnjih godinu i pol dana vrlo malo surađujemo jer ima neke druge aktivnosti i projekte... - kazao je ravnatelj Zelić, što nije baš oduševilo vijećnicu Rosandić.

-To je njegovo obrazovanje i razvojni put, to me ne zanima, za srećom mu bilo, nego suradnja Centra izvrsnosti s njim? - inzistirala je vijećnica Centra.

-Na projektima, interkonferencija prva i druga, s njim kao osobom smo tada surađivali, ne preko firme. - pojasnio je opseg angažmana Antonija Nikolića ravnatelj CISDŽ Ivica Zelić.

Kako bilo, prihvaćena je točka iz tri suzdržana glasa, vijećnika Centra.