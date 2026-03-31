Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije nastavlja s testiranjem potencijalno darovitih učenika

Generacijsko testiranje učenika osnovnih škola, koje se provodi u okviru istraživanja „Identifikacija učenika darovitih u području matematike“, nastavlja se razvijati kao jedan od najznačajnijih obrazovnih projekata usmjerenih na prepoznavanje i podršku darovitim učenicima u Republici Hrvatskoj.

Nositelj inicijative je Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji istraživanje provodi od 2020. godine u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Splitu te osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije. Projekt se s godinama proširio i na druge županije, a ove školske godine provodi se u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj županiji.

“Cilj ovog istraživanja je pravovremeno prepoznati učenike s potencijalnom darovitosti u području matematike te im omogućiti daljnji razvoj kroz programe koje provode Centri izvrsnosti, Regionalni znanstveni centri, županije i škole. Istodobno kontinuirano unapređujemo sam proces identifikacije kroz razvoj kvalitetnijih instrumenata i metodologije, ali i potičemo uspostavu sustava koji će pružati podršku cjelovitom razvoju darovitih i visokomotiviranih učenika.“, istaknuo je Ivica Zelić - ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Broj testirane djece ovisi o odazivu ravnatelja i suglasnosti roditelja pa je broj sudionika testiranja nemoguće predvidjeti. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se u istraživanje uključi između 60 i 75% učenika jedne generacije. Ove godine na testiranje se prijavilo nešto više od 59% učenika četvrtih razreda u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2.245 učenika), 62% u Osječko-baranjskoj županiji (1.445 učenika) te 74% u Ličko-senjskoj županiji (195 učenika).

Testiranju je u veljači pristupilo 95% prijavljenih učenika, odnosno ukupno 3.651 sudionik, koji od ovog tjedna mogu vidjeti koliko su bili uspješni. Rezultati su dostupni putem aplikacije MIA, a uvid u njih imaju školski koordinatori i roditelji, uz jedinstvene korisničke podatke.

Učenici s iznimno visokim rezultatima (oko 3% najboljih) u rujnu će biti pozvani u programe Regionalnih znanstvenih centara i Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dok će za učenike s iznadprosječnim postignućima (oko 10 do 15%) škole osigurati podršku u skladu sa svojim mogućnostima.

“Ovakav pristup omogućuje svakom djetetu jednaku priliku za prepoznavanje i razvoj vlastitih potencijala, neovisno o resursima škole. Posebna vrijednost projekta je u tome što se provodi na razini županija, uz angažman odgojno-obrazovnih djelatnika i koordinaciju Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujemo svim školskim koordinatorima, provoditeljima, učitelji(ca)ma, roditeljima i učenicima na sudjelovanju, podršci i doprinosu uspješnoj provedbi ovog istraživanja” - rekao je ravnatelj Zelić.