Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije nagrađuje izvrsnost!

Kako izgleda kada učionica postane prostor za eksperimente, robotiku, virtualnu stvarnost, kreativno izražavanje i istraživanje svijeta oko nas? Upravo takvo iskustvo učenicima nudi Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji školama omogućuje organizaciju terenske nastave u svojim prostorima u Splitu.

Na adresi Ruđera Boškovića 20 učenike očekuje drugačiji oblik učenja – kroz praktičan rad, istraživanje, timske zadatke i interaktivne radionice. Terenska nastava uključuje obilazak prostora Centra i kratko predstavljanje njegovih aktivnosti, nakon čega slijedi 90-minutna radionica prilagođena interesima učenika. Učenici mogu birati između različitih vrsta radionica, od prirodnih pojava do tehnologija budućnosti, novih tehnologija, socio-emocionalnih radionica, informatičko-logičkih radionica i jezika.

Učenici tako imaju priliku upoznati prostor u kojem se susreću znanost, tehnologija, kreativnost i suvremeni pristup učenju, ali i otkriti područja koja ih možda dosad nisu imala priliku zainteresirati. Prije dolaska potrebno je odabrati oblik terenske nastave koji vam najviše odgovara, a više informacija o pojedinim programima možete pronaći na službenoj web stranici. Nakon dolaska u Centar izvrsnosti SDŽ iskusni mentori preuzimaju rad s učenicima koji njihovi nastavnici mogu iskoristiti za učenje ili pauzu.

Posebna ponuda za osnovne škole do 3. listopada

Centar izvrsnosti SDŽ želi nagraditi trud, angažman i uspjeh učenika te poziva osnovne škole s područja Splitsko-dalmatinske županije da odaberu razred koji žele posebno nagraditi i prijave ga za besplatnu terensku nastavu u Centru izvrsnosti SDŽ.

Kriterij odabira prepuštamo školama, ravnateljima i stručnim timovima. To može biti, primjerice, uspjeh na natjecanjima, sudjelovanje u školskim ili izvannastavnim projektima, humanitarni angažman, uspjeh u zajedničkim aktivnostima ili neki drugi rezultat kojim se razred posebno istaknuo tijekom protekle školske godine.

Jer izvrsnost nije samo rezultat. Ona se prepoznaje i u trudu, znanju, kreativnosti, suradnji, upornosti i doprinosu zajednici. Upravo zato želimo školama prepustiti da same prepoznaju i nagrade razred koji je tijekom protekle školske godine pokazao ono što za njih predstavlja izvrsnost.

Postupak prijave razreda je vrlo jednostavan, a možete ga napraviti preko web shopa. Prilikom prijave potrebno je upisati promo kod “TOPRAZRED2026”. Odabranu terensku nastavu možete iskoristiti do 31. prosinca 2026. godine, a planirano vrijeme održavanja terenske nastave je svakog četvrtka.

Nagrađeni razred očekuje edukativno i interaktivno iskustvo u prostorima Centra izvrsnosti SDŽ, uz radionicu koju škola može odabrati prema interesima i dobi učenika.

Odaberite svoj razred, nagradite njihov trud i omogućite im da jedan školski dan provedu učeći na drugačiji način! Vidimo se u Centru izvrsnosti SDŽ!