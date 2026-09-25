Cemex prodao zemljište na Klisu na kojem se nalazi tvornica 10. kolovoz

Nakon višegodišnjeg procesa pripreme i provedbe aktivnosti vezanih uz prodaju, Cemex Hrvatska je prodao zemljište na kojem se nalazi tvornica cementa 10. kolovoz zajedno s pripadajućim bivšim eksploatacijskim poljem. Kupac je trgovačko društvo LANDMARK SPLIT d.d. sa sjedištem u Zagrebu.

Prodaja ovog zemljišta dio je strateških planova kompanije vezanih uz upravljanje postrojenjima i proizvodnim kapacitetima. Tvornica cementa 10. kolovoz nije u proizvodnoj funkciji još od 2008. godine. Do 2020. godine na lokaciji su se obavljali procesi skladištenja, mljevenja i otpreme cementa, nakon čega je tvornica u potpunosti prestala s radom te je donesena odluka o njezinu trajnom zatvaranju. Istovremeno, Cemexove preostale dvije tvornice, u čiju modernizaciju i razvoj tvrtka kontinuirano ulaže, svojim proizvodnim kapacitetima u potpunosti zadovoljavaju potrebe tržišta.

Nakon donošenja odluke o trajnom zatvaranju tvornice pokrenuti su postupci izmjena županijskog prostornog plana, kao i svi potrebni postupci pred nadležnim ministarstvima kako bi se omogućila prenamjena prostora. Nakon što je prošle godine izmijenjen Prostorni plan Općine Klis, lokacija je oglašena za prodaju putem specijalizirane agencije. Prodaja zemljišta i sklapanje kupoprodajnog ugovora predstavljaju završni korak ovog dugogodišnjeg procesa te potvrđuju provedbu planiranih aktivnosti upravljanja imovinom koja više nije bila u funkciji osnovne djelatnosti kompanije.

Sklapanjem kupoprodajnog ugovora ovaj je proces uspješno priveden kraju. Kupac njime preuzima sve važeće ugovore o zakupu koje je Cemex sklopio za predmetnu lokaciju, kao i sva prava i obveze povezane s daljnjim upravljanjem prostorom i objektima koji se na njemu nalaze.