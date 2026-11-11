Cemex nastavlja partnerstvo s Eko školama iz Kaštela i Solina

Cemex Hrvatska i u ovoj godini nastavlja dugogodišnju suradnju s Eko školama iz Kaštela i Solina, potvrđujući svoju predanost obrazovanju mladih i razvoju svijesti o važnosti zaštite okoliša. Partnerstvo koje traje više od dva desetljeća učenicima omogućuje stjecanje novih znanja i iskustava u aktivnostima koje povezuju obrazovanje, održivi razvoj i odgovoran odnos prema prirodi.

Cemex surađuje s Osnovnom školom Vjekoslava Paraća i Osnovnom školom don Lovre Katića u Solinu te Osnovnom školom kneza Mislava u Kaštel Sućurcu od 2002. godine. Mreži partnerskih Eko škola 2023. godine pridružila se i Osnovna škola Kraljice Jelene iz Solina. Različite edukativne aktivnosti, uključujući radionice, posjete tvornici cementa i sudjelovanje učenika u berbama maslina provode se kroz ovu suradnju, nadopunjujući školsko obrazovanje i približavajući mladima teme poput očuvanja prirodnih resursa, odgovornog gospodarenja otpadom i održivog razvoja.

„Ulaganje u obrazovanje mladih je i ulaganje u budućnost naše zajednice. Dugogodišnja suradnja s Eko školama omogućuje nam da učenicima približimo važnost zaštite okoliša kroz konkretna iskustva i aktivnosti te ih potaknemo da i sami prepoznaju svoju ulogu u životu odgovornom prema prirodi. Nastavkom ovog partnerstva želimo i dalje podržavati njihovo učenje, znatiželju i razvoj svjesnog odnosa prema svijetu koji ih okružuje”, rekao je Alen Voloder, predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska.

„Suradnja s Cemexom našim učenicima pruža vrijedne prilike za učenje izvan učionice i povezivanje nastavnih sadržaja sa stvarnim životom. U zajedničkim aktivnostima učenici bolje razumiju okolišne izazove i važnost vlastitog doprinosa njihovom rješavanju. Veseli nas što se partnerstvo nastavlja jer nam omogućuje da vrijednosti brige za okoliš nastavimo razvijati kroz iskustveno učenje”, rekao je Đuro Baloević, ravnatelj Osnovne škole Vjekoslava Paraća.

Međunarodni program Eko škole potiče odgoj i obrazovanje kroz projekte, radionice i aktivnosti usmjerene na očuvanje okoliša. Učenici se pritom upoznaju s temama poput energetske učinkovitosti, racionalnog korištenja vode i smanjenja otpada te razvijaju navike koje pridonose odgovornijem odnosu prema prirodnim resursima. Nastavkom suradnje Cemex i partnerske škole potvrđuju važnost povezivanja gospodarstva i obrazovanja te zajedničkog stvaranja prilika za učenje i razvoj mladih u lokalnoj zajednici.