Cemex i AD Plastik u zajedničkom mentorskom programu za zaposlenike

S ciljem pružanja novih prilika za profesionalni i osobni razvoj zaposlenika kroz razmjenu znanja, iskustava i različitih perspektiva, Cemex Hrvatska i AD Plastik pokrenuli su zajednički mentorski program koji povezuje zaposlenike dviju kompanija i omogućuje im uvid u poslovne prakse druge industrije.

Program je službeno započet zajedničkim susretom mentora i polaznika iz obje kompanije, u sklopu kojeg je održana edukacija o ulozi mentorstva u profesionalnom razvoju, postavljanju ciljeva te metodama vođenja mentorskih susreta. Posebnost programa je međukompanijsko mentorstvo: odabrani mentori iz Cemexa mentorirat će zaposlenike AD Plastika, dok će mentori iz AD Plastika raditi sa zaposlenicima Cemexa, pružajući im tako novu, vanjsku perspektivu za njihov profesionalni razvoj.

Mentorski proces bit će usmjeren na razvoj profesionalnih kompetencija i liderskih vještina, razmjenu novih ideja, osobni razvoj te upoznavanje različitih organizacijskih kultura i poslovnih modela. U programu sudjeluje po pet mentora i pet polaznika iz svake kompanije. Tijekom 12 mjeseci mentor i mentorirani provest će približno 30 sati u individualnim mentorskim susretima i zajedničkim aktivnostima dviju kompanija.

„Osim prilika za profesionalni razvoj talenata i učenje, ovaj nam program donosi i dodane vrijednosti poput jačanja međukompanijske suradnje, dijeljenje iskustava i različitih perspektiva naših organizacija te podršku kulturi kontinuiranog učenja. Cemex i AD Plastik su ne samo lideri u svojim industrijama, nego i kompanije snažno usmjerene na razvoj lokalne zajednice u kojoj posluju. Mentorskim programom ne jačamo samo međusobnu suradnju već povezujemo ljude te stvaramo prostor za razmjenu znanja, iskustava i novih perspektiva “, rekla je Mirela Kotarac, direktorica ljudskih resursa i članica Uprave Cemexa Hrvatska.

„Sve aktivnosti usmjerene na jačanje kompetencija i pružanje novih iskustava našim zaposlenicima iznimno su nam važne. Osim izravne koristi za sudionike programa, posebno nas veseli činjenica da dvije velike proizvodne kompanije u Splitsko-dalmatinskoj županiji surađuju na projektu koji nadilazi okvire naših organizacija. Vjerujem da ovakvom suradnjom potičemo profesionalni razvoj zaposlenika, jačamo konkurentnost naših kompanija i pridonosimo razvoju poslovnog okruženja kao i lokalne zajednice u kojoj djelujemo“, izjavio je Krešimir Mikulandra, direktor ljudskih resursa i poslovne organizacije u AD Plastiku.

Mentori Cemexa u programu su Kristina Buzov, direktorica pravnih poslova i članica Uprave, Marijana Kraljević, voditeljica prodajnih procesa i digitalne izvrsnosti Europa, Marin Bekavac, voditelj za procese i energiju, Miro Kronja, voditelj kontrole kvalitete te Srđan Galić, voditelj ljudskih resursa. Iz AD Plastika, polaznike će mentorirati Marina Novak, direktorica kvalitete ADP Grupe, Toni Štambuk, direktor prodaje, Dragan Buljubašić, voditelj projekata, Ivana Akmadžić, rukovoditeljica tehničke podrške prodaji te Petar Šolić, rukovoditelj proizvodnje.

Zaposlenici Cemexa koji sudjeluju u programu kao polaznici su Nikolina Lovrić, specijalistica salda-konti dobavljača, Vedran Kalaica, koordinator projekata, Mehmed Rustemović, specijalist automatičar, Ante Hrkać, specijalist elektroenergetskog održavanja te Bože Šiškov, savjetnik za planiranje i organizaciju. Iz AD Plastika program će polaziti Vinka Musić Buljan, referentica financija, Marina Šoše, koordinatorica prodaje, Martina Ratković, koordinatorica dobavljača, Lucija Ivičević, inženjerka razvoja proizvoda i Josipa Sarić, inženjerka razvoja procesa.

Suradnja s AD Plastikom nastavak je Cemexovih aktivnosti u području međukompanijskog mentorstva. Nakon ranije uspješne suradnje sa Studencem na programu usmjerenom na osnaživanje liderica, novi program mentorstva dodatno proširuje mogućnosti razmjene znanja i iskustava te profesionalnog razvoja zaposlenika kroz povezivanje s kolegama iz drugih industrija.