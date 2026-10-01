Cemex dodatno podiže sigurnost u prometu ugradnjom glasovnih upozorenja na vozila

Cemex u sve cisterne svoje flote ugrađuje novi sigurnosni sustav, s ciljem povećanja svjesnosti svih sudionika prometa. Sustav upozorenja reproducira zvučnu poruku na hrvatskom jeziku koja osobe u blizini upozorava na smjer kretanja vozila.

“Sustav ćemo sljedeća dva mjeseca testirati na cisterni za prijevoz cementa s namjerom da ga potom ugradimo u sva vozila naše flote. Koliko mi je poznato, ovo je prvi ovakav sustav na našim cestama, a unutar Cemexa do sada su ga primijenili još samo kolege u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji su nam prenijeli dobra iskustva”, naglašava Jure Bočina, Cemexov voditelj opskrbe kupaca i vlastite flote.

Bočno glasovno upozorenje aktivira se kada vozač kamiona uključi žmigavac, a svrha je osigurati dodatnu pozornost ranjivih sudionika u prometu na skretanje vozila. Personalizirani model s glasovnom porukom na hrvatskom jeziku proizvod je tvrtke Brigade Electronics koja se bavi naprednim tehnologijama sigurnosti.

„Sigurnost je sastavni dio načina na koji radimo i kontinuirano tražimo mogućnosti kako je dodatno unaprijediti. Glasovno upozorenje na cisternama jednostavna je, ali konkretna mjera kojom želimo dodatno skrenuti pažnju na kretanje naših vozila, osobito u situacijama kada se pješaci ili drugi sudionici u prometu nalaze u njihovoj neposrednoj blizini“, ističe Fabjan Ruščić, voditelj zaštite na radu Cemexa Hrvatska.

Uvođenje glasovnog upozorenja dio je kompanijskog šireg pristupa sigurnosti u prometu, koji uključuje kontinuirano unaprjeđivanje sigurnosnih procedura, opreme i kulture ponašanja u prometu te podizanja svijesti različitih skupina dionika o sigurnosti na cestama. Posebna se pozornost posvećuje situacijama u kojima postoji mogućnost interakcije teških vozila s drugim sudionicima u prometu pa će tako ovaj sustav biti dodatna mjera zaštite i prevencije od neželjenih događaja.