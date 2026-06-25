Čelan odgovorio Centru: "Četiri godine nisu predložili novu bolnicu, a sada šire neutemeljene tvrdnje"

Gradski vijećnik i tajnik HDZ-a Split Marijan Čelan reagirao je na svom Facebook profilu na izjave vijećnika Centra Marka Matijevića vezane uz prijedlog izgradnje nove splitske bolnice.

"U četiri godine mandata stranke Centar nije bilo nijedne inicijative ni konkretnog prijedloga za izgradnju nove splitske bolnice. Tu je temu još tijekom predizborne kampanje otvorio gradonačelnik Tomislav Šuta, a projekt je potom, u koordinaciji s Upravom KBC-a Split, dobio potporu Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva. Riječ je o generacijskom projektu koji nadilazi jedan mandat i zahtijeva odgovoran politički pristup", poručio je Čelan.

Dodao je kako izgradnja nove bolnice podrazumijeva ozbiljno prostorno planiranje te istaknuo da se, primjerice, novi Klinički bolnički centar u Osijeku prostire na više od 20 hektara.

"Niti Grad Split niti KBC Split ni u jednom trenutku nisu komunicirali turističke ili privatne sadržaje na Firulama. Zato još jednom apeliram na oporbu, koja se ove teme sjetila tek nakon što je projekt dobio političku potporu, da ne širi neutemeljene tvrdnje i podrži izgradnju nove bolnice za Split i Dalmaciju", zaključio je.