Čelan o velikom ulaganju u splitski sport: "Ogromna financijska injekcija! Velike zasluge ima i gradonačelnik Šuta"

Vladina odluka o ulaganju 54,5 milijuna eura u obnovu splitske sportske infrastrukture izazvala je reakcije u Splitu. Oglasio se i Marijan Čelan, koji je pozdravio ulaganja u Gripe, Spaladium arenu i Park mladeži te posebno istaknuo ulogu premijera Andreja Plenkovića, ministra Tončija Glavine i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici odobrila sufinanciranje obnove i modernizacije triju važnih splitskih sportskih kompleksa.

Riječ je o investicijskom ciklusu ukupne vrijednosti 72,7 milijuna eura, od čega će država putem Ministarstva turizma i sporta osigurati 54,5 milijuna eura.

Odluka se odnosi na Športski centar Gripe, Spaladium arenu i Športski centar Park mladeži.

„Ogromna financijska injekcija splitskom sportu!”

Na ovu odluku reagirao je Marijan Čelan objavom na Facebooku, u kojoj je izrazio zadovoljstvo najavljenim ulaganjima.

„Ogromna financijska injekcija splitskom sportu! Vlada na današnjoj je sjednici odobrila 54,5 milijuna eura za revitalizaciju i modernizaciju Gripa, Spaladium Arene i Parka mladeži, u sklopu ulaganja ukupne vrijednosti 72,7 milijuna eura”, napisao je Čelan.

Istaknuo je kako smatra da će ova sredstva imati velik značaj za budućnost sporta u Splitu.

Posebno istaknuo ulogu Plenkovića, Glavine i Šute

Čelan je u svojoj objavi zahvalio državnom vrhu na potpori splitskim sportskim projektima, ali i naglasio doprinos aktualnog gradonačelnika.

„Snažna potpora predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra Tončija Glavine od iznimne je važnosti za budućnost splitskog sporta”, poručio je.

Posebno se osvrnuo na ulogu Tomislava Šute u pripremi ulaganja.

„Velike zasluge za realizaciju ovih ulaganja ima i gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je u suradnji s Vladom radio na osiguravanju sredstava i stvaranju uvjeta za obnovu sportske infrastrukture”, naveo je Čelan.

Obnova triju važnih sportskih kompleksa

Prema Vladinoj odluci, na Gripama je predviđena rekonstrukcija, energetska obnova i modernizacija sportskog centra.

U Spaladium areni planira se sanacija građevine te obnova ključnih tehničkih i sigurnosnih sustava kako bi se stvorili uvjeti za njezino ponovno stavljanje u punu funkciju.

Treći projekt odnosi se na rekonstrukciju nogometno-atletskog stadiona u Parku mladeži, s ciljem poboljšanja uvjeta za nogomet i atletiku.

Najavljena ulaganja povezana su i s pripremama za Europske sveučilišne igre 2028. godine, ali je njihov cilj i dugoročno poboljšanje uvjeta za splitske sportaše, klubove i građane.