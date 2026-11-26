Marijan Čelan, splitski gradski vijećnik iz redova HDZ-a, oglasio se na Facebooku povodom brojnih kritika na račun organizacije splitskog Adventa i iznosa koji se za njega izdvajaju. U svojoj objavi naslovljenoj „Splitski Advent – trošak ili ulaganje u grad?“ osvrnuo se na troškove organizacije manifestacije, usporedio ih s onima u drugim dalmatinskim gradovima te istaknuo važnost ulaganja u zimske sadržaje.
Pozivajući se na podatke koje je objavila Dalmacija Danas, Čelan navodi da trošak Adventa po stanovniku u Splitu iznosi devet eura, u Zadru 11,4 eura, u Trogiru 16,1 euro, a u Dubrovniku 26,6 eura. Kada se uračunaju prihodi, dodaje, trošak splitskog Adventa iznosi šest eura po stanovniku.
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Prozvao kritičare i spomenuo Žnjan
„Posebno je zanimljivo da danas lekcije o racionalnom trošenju javnog novca drže oni koji su za jednu večer otvorenja Žnjana izdvojili oko pola milijuna eura“, napisao je Čelan.
Osvrnuo se i na kritike koje dolaze iz Trogira, ustvrdivši da je ondje trošak Adventa po stanovniku gotovo dvostruko veći nego u Splitu. Kritizirao je i transparentnost troškova u Trogiru.
„Kriteriji odgovornog i transparentnog trošenja javnog novca moraju biti jednaki za sve“, poručio je.
Advent kao ulaganje u turističku ponudu
Čelan smatra da Advent ne treba promatrati isključivo kroz prizmu troškova. Osim što građanima pruža sadržaj i zabavu, ističe njegovu ulogu u privlačenju turista izvan ljetne sezone, punjenju hotelskih kapaciteta, povećanju prometa ugostiteljima i oživljavanju grada tijekom zimskih mjeseci.
Podsjetio je i na razdoblje kada je Split, prema njegovim riječima, bio uzor drugim gradovima u organizaciji adventskih događanja.
„A mnogi su zaboravili da su prije petnaestak godina Zagrepčani dolazili u Split učiti od nas kako se organizira Advent. Split je tada bio sinonim za najbolji adventski provod“, napisao je.
Dodao je da su posljednjih godina Splićani odlazili u Zagreb, ali i Trogir, Solin i Makarsku kako bi pronašli sadržaje kakvih nije bilo u njihovu gradu.
„Split ne smije biti grad koji živi tri mjeseca godišnje“
Čelan naglašava da je potrebno kontrolirati svaki potrošeni euro, inzistirati na transparentnosti i analizirati ostvarene rezultate, ali i razlikovati trošenje novca od ulaganja u turističku ponudu grada.
„Split ne smije biti grad koji živi tri mjeseca godišnje, a preostalih devet čeka novu turističku sezonu“, istaknuo je.
Objavu je zaključio porukom o tome kakav bi Advent Split trebao imati u budućnosti.
„Godinama smo se pitali zašto Split ne može imati Advent poput Zagreba. Vrijeme je da ponovno stvorimo Advent kakav će Zagreb poželjeti imati“, zaključio je Čelan.