Čelan o Puljku i spornoj ponudi: „Jasno je zašto cijeli postupak danas istražuje policija“

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak ponovno se našao u fokusu javnosti zbog postupanja oko jedne sporne ponude, a na slučaj je reagirao i HDZ-ov Marijan Čelan.

Čelan u svojoj objavi ističe kako je Puljku, čini se, bilo posebno važno da se ponuda ne odbaci, s obzirom na to da se osobno uključio u otvaranje dokumenta koji je, kako navodi, bio problematičan.

„To možda samo po sebi nije sporno“, navodi Čelan, no dodaje kako cijeli slučaj dobiva sasvim drugačiju težinu kada se u obzir uzmu navodi iz medija prema kojima su stručne službe okolnosti ponude i postupanje direktora opisivale kao „lakrdiju“.

Upravo zbog takvih okolnosti, smatra Čelan, postavlja se pitanje što se događalo tijekom postupka i zbog čega je slučaj privukao pažnju istražnih tijela.

„Kada stručne službe, prema pisanju medija, okolnosti ponude i postupanje njegova direktora nazivaju 'lakrdijom', onda je jasno zašto cijeli postupak danas istražuje policija“, poručuje Čelan.