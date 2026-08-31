Čelan o novoj suradnji SDP-a i Centra: „Neka se opet ne čude kako im se to dogodilo“

HDZ-ov Marijan Čelan oglasio se povodom političkih odnosa uoči kotarskih izbora u Splitu, pri čemu je kritizirao novo vodstvo splitskog SDP-a zbog suradnje s Centrom Ivice Puljka.

Čelan tvrdi kako se SDP, unatoč ranijim nesuglasicama i kritikama na račun Puljkovih, ponovno približava Centru. Posebno je problematičnim ocijenio trenutak u kojem se takva suradnja najavljuje, referirajući se pritom na aktualnu situaciju u splitskoj Čistoći.

U svojoj objavi Čelan se osvrnuo i na odnos Puljkovih s političkim partnerima, uz poruku da bi Možemo, kako navodi, moglo „saznati“ kako završavaju njihovi najbliži suradnici.

Objavu je zaključio tvrdnjom da bi od eventualne nove suradnje, prema njegovu mišljenju, ponovno mogla profitirati „samo jedna obitelj“.