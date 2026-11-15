Čelan (HDZ) sasuo paljbu po bivšoj splitskoj vlasti zbog štandarca: "Čin političkog bezumlja! Grad su izložili nepotrebnim troškovima"

Povratak štandarca na splitsku Pjacu izazvao je reakciju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Splita iz redova HDZ-a, Marijana Čelana, koji je oštro kritizirao bivšu gradsku vlast predvođenu Ivicom Puljkom. Poručio je kako je uklanjanje štandarca bilo potpuno nepotrebno te da je Grad zbog takve odluke bio izložen dodatnim troškovima.

Nakon više od godinu i pol dana štandarac se vratio na Narodni trg, poznatiju splitsku Pjacu, i to u izvornom obliku, bez naknadno uklesanog datuma oslobođenja Splita od fašizma, 26. listopada 1944. godine. Na njegov povratak osvrnuo se Marijan Čelan, potpredsjednik splitskog Gradskog vijeća i član HDZ-a, koji nije štedio kritike na račun prethodne gradske administracije.

"Bivša vlast bespotrebno je izazivala ideološke podjele"

"Štandarac se vratio na splitsku Pjacu, ondje gdje mu je i mjesto. Njegovo rušenje bilo je čin političkog bezumlja bivše gradske vlasti, koja je bespotrebno izazivala ideološke podjele među Splićanima", poručio je Čelan.

Posebno se osvrnuo na pitanje povijesnog datuma zbog kojeg je štandarac svojedobno postao predmet političkih prijepora i sudskog spora. "Koliko je sve bilo besmisleno, najbolje govori činjenica da se ploča s povijesnim datumom, koja je poslužila kao izgovor za rušenje, nalazi svega nekoliko metara dalje", istaknuo je.

"Tu smo pogrešku ispravili"

Prema njegovim riječima, odluka bivše gradske vlasti nije samo izazvala nepotrebne političke podjele nego je Splitu prouzročila i financijske izdatke koji su se mogli izbjeći. "Takva politička samovolja Grad Split izložila je nepotrebnim troškovima. Tu smo pogrešku ispravili i vratili štandarac u njegov izvorni oblik", zaključio je Čelan.

Podsjetimo, štandarac, djelo akademskog kipara Kuzme Kovačića, uklonjen je s Pjace u veljači 2025. godine nakon sudskog spora zbog naknadnog uklesavanja datuma oslobođenja Splita od fašizma. Sud je utvrdio povredu autorovih prava, a tadašnja gradska vlast odlučila je ukloniti cijelo postolje. Njegovim povratkom na Narodni trg završeno je višemjesečno izbivanje jednog od prepoznatljivih simbola splitske Pjace, iako rasprave o njegovu izgledu i povijesnim natpisima očito još nisu završene.