Čelan (HDZ) proglasio "apsolutnu pobjedu" i poručio Centru: "Drugi izborni poraz u nizu"

HDZ-ov potpredsjednik splitskog Gradskog vijeća Marijan Čelan objavio je da je HDZ sa svojim partnerima na kotarskim izborima osvojio 136 od 238 vijećničkih mjesta te pobijedio u 22 gradska kotara i mjesna odbora, od čega u tri u koaliciji. Rezultat je nazvao "apsolutnom pobjedom", navodeći da je lijeva koalicija osvojila četiri kotara. Čelan je u objavi ocijenio da su građani time potvrdili smjer izabran na prošlogodišnjim lokalnim izborima te dali podršku gradonačelniku Tomislavu Šuti i aktualnoj gradskoj upravi.

"To je snažna potvrda povjerenja u gradonačelnika Tomislava Šutu i rad ove gradske uprave", poručio je.

Posebno istaknuo Grad, Žnjan i Meje

Izdvojio je pobjede u Gradu, Žnjanu i Mejama, ustvrdivši da su kandidati Centra ondje doživjeli drugi uzastopni izborni poraz. "Jasna je to poruka da građani žele nastavak promjena, a ne povratak na stare politike koje su kočile razvoj grada", naveo je Čelan.

Zahvalio biračima, spomenuo i one koji su birali drugačije

U završnom dijelu objave zahvalio je građanima koji su podržali HDZ i njegove partnere, ističući da dobiveno povjerenje predstavlja odgovornost i obvezu. "To povjerenje za nas je velika odgovornost i obveza da nastavimo predano raditi, donositi konkretne rezultate i zaslužimo povjerenje i onih koji su danas birali drugačije", zaključio je.

Objavu je završio oznakom #MetlaSplit i emotikonom metle.