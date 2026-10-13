Čekate paket? Ova poruka mogla bi vas skupo stajati, prevaranti imaju novi trik

Građani Hrvatske ponovno su na meti internetskih prevaranata koji se lažno predstavljaju kao dostavna služba GLS. Na mobilne telefone stižu poruke u kojima se primatelje obavještava da njihov paket nije mogao biti dostavljen zbog nepotpunih podataka o adresi. Kako bi se navodni problem riješio, od građana se traži da u kratkom roku posjete internetsku stranicu i potvrde podatke za dostavu.

Jedna takva poruka stigla je i na broj hrvatskog korisnika, a njezin sadržaj pokazuje koliko se prevaranti trude ostaviti dojam službene komunikacije.

Poruka započinje naslovom „Obavijest o dostavi paketa (GLS Croatia)”, nakon čega slijedi objašnjenje da dostava nije mogla biti izvršena jer na adresi nedostaje točan kućni broj ili broj stana.

„Poštovani korisniče, naši djelatnici javljaju da dostava nije mogla biti izvršena – konkretno, nije bilo moguće obaviti obaveznu provjeru potpisa – jer na adresi dostave nedostaje točan kućni broj ili broj stana, a pokušaji telefonskog kontakta bili su neuspješni”, navodi se u poruci.

Kako bi dodatno zabrinuli primatelja, prevaranti tvrde da je riječ o pošiljci visoke vrijednosti koja se zbog sigurnosnih razloga ne može ostaviti bez nadzora.

U nastavku slijedi upozorenje koje bi građane trebalo potaknuti na brzu reakciju.

„Imate 12 sati za dogovaranje ponovne dostave ili osobnog preuzimanja putem našeg službenog portala. Ako unutar tog roka ne potvrdite zahtjev za preuzimanje ili ponovnu dostavu, paket će biti vraćen pošiljatelju”, stoji u poruci.

Upravo je stvaranje osjećaja hitnosti jedan od najčešćih načina kojima se internetski prevaranti služe kako bi građane naveli na nepromišljene postupke.

Iako se u poruci spominje GLS Croatia, ona je poslana s telefonskog broja koji započinje međunarodnim pozivnim brojem +212, koji pripada Maroku.

Dodatnu sumnju izaziva internetska poveznica navedena na kraju poruke. Riječ je o adresi koja u nazivu sadrži oznaku GLS-a, ali se nalazi na domeni koja nije službena internetska domena dostavne službe.

Takve poveznice često vode na lažne internetske stranice koje izgledom oponašaju službene portale poznatih tvrtki.

Cilj može biti prikupljanje osobnih podataka, adrese stanovanja, telefonskog broja ili podataka bankovne kartice. U nekim slučajevima prevaranti od korisnika traže i uplatu manjeg iznosa za navodnu ponovnu dostavu paketa.

Iako se takav trošak na prvi pogled može činiti bezazlenim, unošenje podataka bankovne kartice na lažnu stranicu može dovesti do ozbiljne financijske štete.

Zašto su upravo dostavne službe česta meta prevaranata?

Internetska kupnja postala je dio svakodnevice, a velik broj građana gotovo svakodnevno očekuje neku pošiljku. Upravo na tu činjenicu računaju prevaranti.

Poruka o neuspjeloj dostavi može djelovati uvjerljivo, osobito ako primatelj doista čeka paket naručen putem interneta.

Prevaranti pritom koriste nazive poznatih dostavnih službi, službeni ton komunikacije i naizgled uvjerljiva objašnjenja zbog kojih bi građani mogli pomisliti da je riječ o stvarnom problemu s dostavom.

Posebno je opasno što se takve poruke ne moraju slati samo SMS-om. Mogu stići i putem iMessagea, elektroničke pošte ili različitih aplikacija za komunikaciju.

U konkretnom slučaju poruka je stigla putem Appleova sustava iMessage, što samo po sebi ne potvrđuje identitet pošiljatelja niti vjerodostojnost sadržaja.

Što učiniti ako dobijete ovakvu poruku?

Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka, ne unose osobne podatke i ne ostavljaju podatke bankovnih kartica na neprovjerenim internetskim stranicama.

Ako očekuju dostavu, status pošiljke trebaju provjeriti isključivo putem službene internetske stranice dostavne službe, koristeći broj za praćenje paketa koji su dobili prilikom narudžbe.

Važno je naglasiti da samo primanje i čitanje ovakve poruke u pravilu ne predstavlja sigurnosni rizik. Opasnost nastaje kada korisnik otvori zlonamjernu poveznicu, preuzme sumnjivu datoteku ili unese povjerljive podatke.

Ako je netko već upisao podatke bankovne kartice, potrebno je odmah kontaktirati banku i zatražiti odgovarajuće sigurnosne mjere.

Sumnjive poruke preporučuje se prijaviti kao neželjene te blokirati pošiljatelja.