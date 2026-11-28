Dugih 1.480 dana čekao je Mario Vušković na povratak službenim utakmicama, a teško je mogao zamisliti bolju pozornicu za svoj povratak. Hrvatski stoper debitirao je u Bundesligi protiv moćnog Bayerna, a njegov HSV na Volksparkstadionu u susretu 11. kola odigrao je 0:0. Trener hamburškog kluba Merlin Polzin ukazao je povjerenje 25-godišnjem hrvatskom nogometašu od prve minute, uvrstivši ga u obrambenu trojku sa Sebastiaanom Bornauwom i Warmedom Omarijem. Na drugoj strani od početka susreta zaigrao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.

Nijedan igrač Bayerna nije ga uspio predriblati

Unatoč višegodišnjem izbivanju iz natjecateljskog nogometa, Vušković je pružio vrlo dobru partiju. Prema podacima Sofascorea koje prenosi Index, hrvatski branič za svoj je nastup zaradio ocjenu 7,5. Upisao je osam obrambenih akcija, četiri otklanjanja opasnosti, dva blokirana udarca te jedno presijecanje protivničkog dodavanja. Dobio je pet od sedam duela, a u zračnim dvobojima imao je stopostotnu uspješnost.

Posebno je impresivan podatak da ga tijekom cijele utakmice nijedan protivnički igrač nije uspio predriblati.

Službeni portal Bundeslige izdvojio je njegovu reakciju iz 75. minute, kada je glavom blokirao udarac kolumbijske zvijezde Luisa Díaza.

Bayern ostao bez kapetana

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se neposredno prije odlaska na odmor. Kako izvještava njemački Bild, kapetan Bavaraca Joshua Kimmich u 44. minuti zaradio je izravni crveni karton nakon što je za kosu povukao protivničkog nogometaša Alexandera Røssing-Lelesiita. Bayern je unatoč brojčanom hendikepu imao veći posjed lopte, no domaćini su uspješno odolijevali napadima aktualnog njemačkog prvaka. HSV je imao i nekoliko prilika za pobjedu, ali mreže su do posljednjeg sučeva zvižduka ostale netaknute.

Nijemci posebnu pozornost posvetili Vuškovićevu povratku

Njemački Sport1 još je uoči susreta istaknuo posebnost Vuškovićeva povratka, dok je hrvatski nogometaš u razgovoru za Sky priznao koliko mu znači povratak na teren nakon četiri godine. Izrazio je ponos što je ponovno u prilici igrati natjecateljski nogomet i naglasio spremnost da za hamburški klub pruži svoj maksimum.

Podsjetimo, Vušković je 2022. godine suspendiran zbog pozitivnog nalaza na eritropoetin (EPO), a tijekom cijelog postupka tvrdio je da je nedužan. HSV mu je tijekom suspenzije pružao podršku.

Prve minute nakon isteka suspenzije upisao je prije dva tjedna u prijateljskom susretu protiv svog bivšeg kluba Hajduka. Sada je, nakon više od četiri godine bez službene utakmice, ponovno zaigrao natjecateljski nogomet. I to protiv jednog od najvećih europskih klubova, odigravši svih 90 minuta bez primljenog pogotka.

Za bivšeg Hajdukova stopera počelo je novo poglavlje karijere.