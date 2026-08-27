ČEKANJU JE KRAJ! Hajduk nakon 16 godina ponovno u Europi, Bijeli izborili povijesni plasman

Hajduk je danas s početkom od 19 sati igra protiv RKS Rakowa na stadionu "Miejski Stadion Piłkarsk" u Częstochowi uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige, a Bjieli su se nakon 16 godina izborio europsku jesen i ide u grupnu fazu Konferencijske lige!

Prvi susret odigran na Poljudu završio je rezultatom 2:2. Dva puta Bijeli su imali vodstvo pred svojom publikom, međutim oba puta gosti iz Poljske uspjeli su se vratiti.

Glavni je utakmice bio Aliyar Aghayev iz Azerbajdžana, pomagali su mu Zeynal Zeynalov i Akif Amirali, a četvrti je sudac bio Kamal Umudlu. VAR je sudac bio Peter Bankes iz Engleske, dok je iz Azerbajdžana asistent VAR suca Ingilab Mammadov.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

120'+2 - Kraj. Bijeli su u europskoj fazi Konferencijske lige!

120' - Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

119' - Pucao je Livaja nakon Pukštasevih lažnjaka, otišlo je pokraj vratnice.

117' - Silić je ostao ležati nakon što je pao prilikom hvatanja lopte, ali pridigao se i nastavio s igrom.

116' - Pucao je Huram, završilo je u bloku.

110' - Huram je poslao dobru loptu u sredinu, no nitko nije reagirao na vrijeme.

108' - Pucao je Livaja, prošlo je pokraj vratnice.

106' - Krenuo je drugi produžetak, Kwiatkowski je ušao umjesto Diabyja.

105'+1 - Ubacio je Huram, obranili su se domaćini odbivši u aut za kraj prvog produžetka.

105' - Udarac Kochergina ukrotio je Silić. Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

104' - Pucao je Kochergin, nije bio precizan.

101' - Huram je bio blizu pogotka, otišlo je u korner nakon kojeg je Van Hoorenbeeck pucao preko gola.

95' - Van Hoorenbeeck je zamijenio Marešića

94' - Livaja je maestralno primio loptu i dodao Hrgoviću, a njegov je udarac obranio Trelowski. Potom je Hajduk poveo: nakon flipera u kaznenom prostoru, Marešić je ubacio do Pukštasa koji je glavom poslao loptu u mrežu za 2:3.

92' - Pucao je Emreli, od bloka je otišlo u korner.

91' - Livaja je zamijenio Šegu, a Brorsson Tudora.

90'+5 - Kraj regularnog dijela utakmice, igrat će se produžeci.

90+2' - Ubacio je Hrgović, Šego je pucao glavom, obranili su se domaćini.

90' - Tudor je pokosio Pukštasa, nije ništa svirano. Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

89' - Emreli je dobio žuti karton.

88' - Nakon kornera, Rakow je poravnao rezultat: lopta je stigla do Emrelija koji je glavom poslao u mrežu Silića koji je zaplivao ispred strijelca Rakowa.

85' - Makucha i Ameyawa zamijenili su Molnar i Brusberg.

79' - Huram je zamijenio Šotičeka.

78' - Silić je pravovremeno istrčao i pokupio ubačaj domaćina.

71' - Struski je izišao, zamijenio ga je Kocherhin.

70' - Melnjak, Šutalo i Del Moral zamijenili su Acapandiéja, Bambu i Dalissona.

69' - Acapandié je dobio udarac u lice, sviran je prekršaj.

66' - Poveo je ponovno Hajduk: Pukštas je proslijedio do Šotičeka koji se sjurio prema kaznenom prostoru i dodao Šegi koji je plasirao loptu u mrežu za 1:2.

62' - Požutio je Acapandié.

61' - Izjednačilii su domaćini: Diaby je bio izvođač najstrože kazne, poslao je loptu po sredini gola i zabio za 1:1.

59' - Marešić je dotaknuo igrača Rakowa u kaznenom prostoru po nozi, dosuđen je kazneni udarac.

58' - Pucao je Ameyaw iskosa, Silić je obranio.

56' - Emreli je zakačio Silića u skoku, intervenirala je liječnička ekipa Hajduka.

54' - Emreli je pucao glavom pokraj vratnice.

51' - Požutjeli su Sigur i Ameyaw.

47' - Šotiček i Otieno ostali su ležati, izbacili su domaćini u aut. Otieno se uhvatio za zadnju ložu nakon sprinta, intervenirala je liječnička ekipa, zamijenio ga je Carlos.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45+4' - Kraj poluvremena.

45+3' - Pucao je Makuch preko noge.

45' - Repka je pokupio Pukštasa, nije bilo kartona. Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

43' - Pokušali su domaćini škaricama, oitšlo je pokraj vratnice.

37' - Pucao je Makuch, Silić je obranio, a napadač domaćina prilikom šuta udario je Raçija po nogama kojem se ukazivala pomoć, no pridigao se i nastavio s igrom.

36' - Igra je nastavljena nakon što je bilo rasprava je li Marešić igrao rukom.

33' - Pucao je Hrgović, vioko preko gola.

27' - Pucao je Šego, tik uz vratnicu.

25' - Makuch je pao na glavu nakon što je pao preko Marešića, no pridigao se i nastavio s igrom.

24' - Pokušao je Pukštas ubaciti na drugu stranu, pokupio je Trelowski.

23' - Šotiček je ubacio, Bamba je primio prsa, no lopta mu je skinuta s noge prilikom pokušaja voleja. Otišlo je u korner.

21' - Bamba je ubacio, a lopta se o Sigurova leđa odbila pokraj vratnice.

19' - Nakon Dalissonova igranja rukom, Svarnas je izveo slobodni udarac, obranili su se Splićani.

17' - Dalisson je dobio udarac po nogama, sudac je ozančio prekršaj.

15' - Šego je ostao ležati nakon što je dobio udarac po nogama, nije suđeno ništa.

14' - Pucao je Makuch glavom, Acapandié je odbio u korner iz kojeg nije bilo opasnosti po gol Silića.

11' - Zatresli su gosti mrežu, Diaby je petom poslao loptu u mrežu, no označeno je zaleđe.

6' - Bamba se sjurio prema kaznenom prostoru domaćina, izborio je korner, no sviran je gol-aut.

2' - Pogodak se provjeravao zbog pada Trelowskog koji je pao sam od sebe nakon izlaska s crte zapevši na nogu Svarnasa, a naposljetku je sudac nakon VAR provjere opravdano dosudio pogodak.

1' - Krenula je utakmica. Bijeli su zaprijetili već u prvoj minuti preko Šotičeka koji je izborio korner, a Bijeli su odmah poveli: Dalisson je ubacio, a Raçi glavom poslao loptu u mrežu za 0:1.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Pukštas, Sigur - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Hodak RAKOW: Trelowski - Tudor, Racoviţan, Svarnas - Ameyaw, Struski, Repka, Otieno - Makuch, Emreli, Diaby Klupa: Żołneczko, Karić, Napieraj, Brorsson, Kocherhin, Kwiatkowski, Jendryka, Carlos, Pieńko, Brusberg, Molnár