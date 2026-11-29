Jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata u šibenskoj putničkoj luci posljednjih godina konačno se približio početku korištenja. Novi pomorsko-putnički terminal na Gatu Vrulje, vrijedan 7,7 milijuna eura, uskoro bi trebao otvoriti vrata korisnicima nakon što se njegova izgradnja i priprema za rad odužila više nego što je prvotno planirano. Šibenski gradonačelnik Željko Burić u petak, 27. studenoga, obišao je novi objekt u pratnji ravnatelja Lučke uprave Šibenik Paška Dželalije i njegova pomoćnika Joška Šupe. Iz gradske uprave nakon obilaska poručili su da se službeno otvaranje očekuje za nekoliko dana.

Gradnja počela još 2022. godine

Projekt izgradnje novog terminala započeo je 2022. godine s ciljem poboljšanja uvjeta odvijanja domaćeg i međunarodnog pomorskog putničkog prometa. Međutim, završetak građevinskih radova nije automatski značio da je objekt spreman za početak rada. Tijekom postupka koji je prethodio izdavanju uporabne dozvole utvrđeni su nedostaci koje je bilo potrebno otkloniti, zbog čega je planirano otvaranje odgođeno. Ravnatelj Lučke uprave sredinom studenoga izvijestio je da su potrebni zahvati obavljeni, a najnoviji obilazak objekta potvrđuje da se projekt približio završetku.

Otočani više neće ovisiti samo o vremenskim uvjetima na otvorenom

Iako se novi terminal često promatra kroz prizmu međunarodnog pomorskog prometa i turističkog razvoja Šibenika, njegova će svakodnevna funkcija biti posebno važna lokalnom stanovništvu. Objekt će sadržavati prodajna mjesta za karte lokalnih brodskih i trajektnih linija te čekaonicu u kojoj će se putnici moći skloniti tijekom kiše, jakog vjetra ili velikih ljetnih vrućina. Predviđeni su i ugostiteljski sadržaji te prostorije za djelatnike različitih službi. Za stanovnike šibenskih otoka kojima su brodske veze sastavni dio svakodnevice riječ je o infrastrukturi koja bi trebala unaprijediti uvjete putovanja tijekom cijele godine.

Pomorske veze za otočane ne predstavljaju samo način dolaska do turističkih odredišta, nego i nužan preduvjet za pristup zdravstvenim, obrazovnim, administrativnim i drugim uslugama na kopnu. Na takvim putovanjima vrijeme čekanja između dviju linija može biti znatno, osobito izvan glavne turističke sezone. Zatvorena i uređena čekaonica zbog toga može imati veće praktično značenje nego što bi se na prvi pogled moglo zaključiti iz same vrijednosti projekta. Novi terminal trebao bi postati jedna od središnjih točaka svakodnevne komunikacije između grada i njegova otočnog područja.

Na jednom mjestu i službe međunarodnog prometa

Terminal je projektiran i za potrebe međunarodnog pomorskog prometa, zbog čega će u njemu biti smješteni sadržaji namijenjeni carini, graničnoj kontroli i drugim nadležnim službama. Objedinjavanje tih funkcija unutar jednog objekta trebalo bi olakšati organizaciju prihvata putnika i rada službenika. Projekt je sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije, a njegova ukupna vrijednost dosegnula je 7,7 milijuna eura. Iz perspektive razvoja Šibenika riječ je o ulaganju koje objedinjuje prometnu, turističku i komunalnu funkciju.

Novo poglavlje za grad s bogatom pomorskom tradicijom

Gradonačelnik Burić nakon obilaska istaknuo je važnost objekta za Šibenik kao grad s dugom pomorskom tradicijom i snažnom povezanošću s otocima. Naglasio je da je novi terminal namijenjen kako lokalnom stanovništvu tako i brojnim domaćim i stranim posjetiteljima. Njegova će se stvarna funkcionalnost moći ocijeniti tek nakon početka redovitog rada i prvih iskustava putnika. Grad Šibenik za sada nije objavio precizan datum službenog otvaranja, ali prema najnovijoj najavi riječ je o pitanju nekoliko dana.