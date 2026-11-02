Čekaju transplantaciju jetre, a mnogi ne znaju koliko je ovo važno: Novi vodič otkriva što može pomoći prije operacije

Zaklada za rijetke bolesti jetre u partnerstvu s Centrom za transplantaciju jetre Kliničkog bolničkog centra Zagreb izdala je novu edukativnu brošuru „Mali koraci se računaju“. Brošura je posvećena prehabilitaciji, odnosno tjelesnoj pripremi osoba koje čekaju transplantaciju jetre.

Hrvatska ima jedan od najuspješnijih transplantacijskih programa u Europi. No priprema za transplantaciju jetre ne počinje tek dolaskom u operacijsku salu. Osobe s uznapredovalim bolestima jetre često gube mišićnu masu i snagu, suočavaju se s umorom i smanjenom pokretljivošću. Takvo stanje može otežati oporavak nakon transplantacije.

Prehabilitacija može pomoći u očuvanju mišićne snage, pokretljivosti i tjelesne funkcionalnosti prije operativnog zahvata. Ipak, osobe koje čekaju transplantaciju jetre često nemaju dovoljno praktičnih informacija o tome kako sigurno vježbati i koje su aktivnosti primjerene njihovu zdravstvenom stanju.

Upravo je zato nastala brošura „Mali koraci se računaju – Prehabilitacija tijekom pripreme za transplantaciju jetre, vodič za pacijente i obitelji“. Donosi razumljive informacije i praktične vježbe prilagođene osobama koje čekaju transplantaciju. Cilj je pomoći oboljelima da očuvaju tjelesnu snagu i funkcionalnost te aktivno sudjeluju u pripremi za transplantaciju, u skladu sa svojim zdravstvenim mogućnostima.

Urednice brošure su prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med. i prim. dr. sc. Ana Aljinović, dr. med. iz KBC-a Zagreb.

Nakon prošlogodišnje brošure „Transplantacija jetre – brošura za pacijente i članove obitelji“, Zaklada nastavlja razvijati edukativne materijale prilagođene potrebama oboljelih. Dok je prvo izdanje obuhvatilo pripremu za transplantaciju, sam zahvat i život nakon njega, nova brošura usmjerena je na očuvanje tjelesne snage tijekom čekanja na transplantaciju.

Ovim izdanjem Zaklada želi istaknuti važnost prehabilitacije kao dijela pripreme za transplantaciju jetre. Ujedno želi oboljelima i njihovim obiteljima pružiti konkretne informacije koje mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Brošura je besplatna i dostupna u tiskanom i digitalnom obliku. Može se preuzeti na internetskoj stranici Zaklade: https://www.rijetkebolestijetre.hr/mali-koraci-se-racunaju/

Projekt „Mali koraci se računaju – Prehabilitacija tijekom pripreme za transplantaciju jetre, vodič za pacijente i obitelji“ financijski su podržali Zagrebačka županija, Veterina Branimir d.o.o., Miroslav Perković i Astellas d.o.o.