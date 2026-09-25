Čehov u doba Instagrama: Poznate glumice stižu u Split s hit-komedijom o životu iza savršenih fotografija

Iva Šimić Šakoronja, Petra Kurtela i Jelena Hadži-Manev stižu u Split s duhovitom suvremenom predstavom "Tri sestre na Instagramu", koja će biti izvedena 17. listopada u 20 sati u sklopu programa Teatra uz more u Lori.

Splitska publika Ivu Šimić Šakoronju već je imala priliku upoznati kroz komediju "Iva i Gloria", dok je Petra Kurtela nastupala u predstavama "4 poze, sretan svršetak" i "Who the f**k is Biba?" sa Slavkom Sobinom. Njihova kolegica Jelena Hadži-Manev široj je publici poznata i po ulogama u televizijskim serijama "Bitange i princeze" i "Zauvijek susjedi". Ovoga listopada tri glumice zajedno donose priču inspiriranu jednim od najpoznatijih klasika svjetske književnosti.

Moskvu zamijenili Instagram, mobiteli i virtualni životi

"Tri sestre na Instagramu" nastale su prema motivima Čehovljeve drame "Tri sestre", ali u ovoj suvremenoj i duhovitoj adaptaciji Rusija nestaje, a radnja se seli u bezimenu provinciju koja neodoljivo podsjeća na hrvatsku svakodnevicu. Umjesto čežnje za Moskvom, u središtu priče nalaze se mobiteli, društvene mreže, beskonačno skrolanje, virtualni odnosi i fotografije tuđih naizgled savršenih života.

Moskva je tako preselila na ekran. Najmlađa sestra Irina, milenijalka pred tridesetim rođendanom, nalazi se na važnoj životnoj prekretnici. Maša vodi lokalnu radijsku emisiju o kulturi i društvu te je duboko nezadovoljna svijetom oko sebe, sve dok joj jedan neočekivani događaj potpuno ne promijeni život. Olga je nastavnica hrvatskog jezika, glava kuće i žena koja se s vlastitom usamljenošću pokušava nositi i uz pomoć digitalnog svijeta.

Tri sestre, tri života i ista želja za promjenom

Sve tri žele promjenu. Sve tri žele negdje otići. I sve tri pokušavaju pronaći sreću i neki bolji život. No predstava pritom postavlja vrlo aktualno pitanje – može li se bolji život doista pronaći skrolanjem? "Tri sestre na Instagramu" donose Čehova u vrijeme lajkova, storyja i virtualnih života, kroz priču koja je istodobno duhovita, prepoznatljiva i pomalo bolna. Iza savršenih fotografija i prizora tuđih "boljih života" često se, naime, kriju iste teme o kojima je Anton Pavlovič Čehov pisao prije više od stotinu godina – ljubav, usamljenost, nezadovoljstvo, propuštene prilike i vječna čežnja za promjenom.

Nekad se sanjalo o Moskvi, danas o životu s ekrana

Vremena su se promijenila, tehnologija napredovala, no ljudske želje i problemi ostali su iznenađujuće slični.

Čehovljeve tri sestre nekada su sanjale o Moskvi. Danas sanjaju o boljem životu dok gledaju tuđe savršene trenutke na ekranima. Predstava zato publici ostavlja i pitanje – je li došlo vrijeme da prestanemo skrolati i počnemo živjeti? Predstava "Tri sestre na Instagramu" na rasporedu je 17. listopada u 20 sati u Lori, a uz Ivu Šimić Šakoronju i Jelenu Hadži-Manev, u ulozi treće sestre nastupa Petra Kurtela, odnosno Nadia Cvitanović.

Ulaznice i rezervacije dostupne su putem Teatra uz more i Entrija te na prodajnim mjestima Papirko na Putu Brodarice 4, Dancing Bear u Dioklecijanovoj 6, Ghetaldus i Tisak media u City Centeru, kao i na blagajni u Lori sat vremena prije izvedbe. Informacije i rezervacije dostupne su i na broj 091 795 7260.