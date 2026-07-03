Ceh prijevoznika pozdravio izmjene Zakona: "Napravljen je važan iskorak za autotaksi djelatnost"

Ceh prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije pozdravio je usvajanje izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, ističući kako je riječ o važnom koraku prema uređenijem i pravednijem sustavu autotaksi prijevoza.

Predsjednik Ceha prijevoznika Milivoj Topić poručio je da su u novi zakonski okvir uvrštena rješenja na koja predstavnici struke upozoravaju još od 2018. godine.

"Današnjim usvajanjem izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu napravljen je važan iskorak prema uređenju autotaksi djelatnosti. Kao Ceh prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije zadovoljni smo što su u zakon ugrađena rješenja na koja upozoravamo još od 2018. godine."

Naglašava kako liberalizacija tržišta sama po sebi nije bila problem, već nedostatak učinkovitog nadzora i jednakih uvjeta za sve prijevoznike.

"Od prvog dana tvrdili smo da liberalizacija tržišta sama po sebi nije problem. Problem je bio što zakon nije omogućavao kvalitetan nadzor ni jednake uvjete za sve koji se bave ovim poslom. Godinama smo kroz brojne sastanke i javne istupe, a u konačnici i kroz radnu skupinu resornog ministarstva, argumentirano ukazivali na ono što treba mijenjati."

Kao najvažnije novosti izdvojio je uvođenje TX registarskih oznaka, obvezu izdavanja dozvole za svako pojedino vozilo, jasnije definiranje rada digitalnih platformi, mogućnost ograničavanja maksimalnih cijena te proširene ovlasti nadležnih tijela za nadzor provedbe zakona.

"Posebno pozdravljamo uvođenje TX registarskih oznaka, obvezu izdavanja dozvole za svako pojedino vozilo, jasnije uređenje rada digitalnih platformi, mogućnost ograničavanja maksimalnih cijena te znatno veće ovlasti nadležnih službi za provedbu i nadzor zakona. Upravo su to izmjene koje će omogućiti da se zakon napokon provodi u praksi."

Topić je zahvalio svima koji su posljednjih godina sudjelovali u izradi zakonskih izmjena i podržali prijedloge struke.

"Želimo zahvaliti svima koji su posljednjih godina imali sluha za argumente struke. Grad Split među prvima je prepoznao da je riječ o ozbiljnom problemu koji traži sustavno rješenje. Kroz razgovore s tadašnjim gradonačelnikom Splita Androm Krstulovićem Oparom, a potom i uz snažnu potporu današnjeg gradonačelnika Tomislava Šute, ova je tema kontinuirano ostala otvorena."

Istaknuo je i doprinos kolega iz Dubrovnika te saborskog zastupnika Mate Frankovića, čiji su prijedlozi uvršteni u konačni tekst zakona.

"Velik doprinos dali su i kolege iz Obrtničke komore Dubrovnik, kao i saborski zastupnik Mato Franković, čiji su amandmani prihvaćeni u konačnom tekstu zakona. Pokazalo se da se dijalogom i uvažavanjem prijedloga ljudi iz struke mogu donijeti kvalitetna i provediva rješenja", poručio je predsjednik Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Milivoj Topić.