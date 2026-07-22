Čažin Dolac postaje vilinski svijet: LegendFest u Poljica donosi dva dana priča, vitezova, glazbe i starih tajni

Čažin Dolac u Tugarama posljednjeg će vikenda u kolovozu ponovno postati mjesto na kojem granica između stvarnosti i predaje gotovo nestaje. LegendFest Poljica 2026. održat će se u subotu 29. i nedjelju 30. kolovoza, a ovogodišnje izdanje bit će najveće dosad – program će se odvijati na osam festivalskih lokacija.

Posjetitelje očekuju viteški tabor i prikaz srednjovjekovne opreme, vilinski svijet, tradicijski obrti, radionice, predavanja, izložbe, domaći proizvodi, pripovijedanje i glazbeni program. Ipak, organizatori ne žele da publika sve to doživi tek kao niz događanja.

– Najviše bismo voljeli da ljudi ne dođu s očekivanjima, nego da jednostavno dođu uživati u vilinskom svijetu koji ćemo nastojati stvoriti za njih – kazao je za Dalmaciju Danas Goran Mikas, umjetnički direktor festivala.

Ovogodišnja tema vraća LegendFest njegovoj „pravoj naravi“

Festival je prošle godine bio snažno usmjeren na tradiciju, dok se izdanje 2026. vraća motivu po kojem je LegendFest prepoznatljiv – svijetu vila, vilenjaka i usmene predaje.

– Program je kvalitetniji i sadržajno bogatiji. Prošle godine ostali smo dužni dio sadržaja našim najmlađim posjetiteljima pa smo se ove godine posebno orijentirali na djecu. Čeka ih čak i više od onoga što smo prvotno planirali – otkriva Mikas.

Djeca će moći susresti vilinska bića, zaviriti u viteški tabor, okušati se u radionicama i sudjelovati u sadržajima osmišljenima tako da povijest i baštinu ne upoznaju iz udžbenika, nego kroz igru i neposredan doživljaj.

No nije zaboravljena ni odrasla publika.

– Usmena predaja neiscrpan je izvor. Iz nje su proizašli sadržaji za predavanja, slikarske radionice, obradu vune i druge programe. Pokušali smo sve posložiti onako kako bi vile uredile vlastiti svijet. Tražili smo najbolje vile i vilenjake – govori nam uz smijeh.

Čim zakoračite u selo, postajete dio priče

Program je raspoređen po cijelom Čažinu Docu, od zgrade Mjesnog odbora i Knezove ledine do Gumna, Jurišića dvora, Vilina poda, Vidikovca, Novakovića dvora i Kilače.

Upravo je kretanje između različitih ambijenata jedan od najvažnijih dijelova festivalskog iskustva.

– Da publika ostane samo promatrač, LegendFest bi bio tek još jedan festival u nizu. Čim posjetitelj napravi prvi korak u Čažinu Docu, već je ušao u taj svijet. Zapravo, taj svijet postoji na svakoj „bandi“ nekadašnje Poljičke Kneževine – kaže Mikas.

Vjeruje da dio publike taj osjećaj nosi još iz djetinjstva, iz priča koje su slušali od starijih.

– Njihova iskustva mogu pomoći i nama da još dublje uronimo u tajanstvenost starih Poljica.

Vitezovi, vile, konji i radionice na osam lokacija

Tijekom oba dana, od 16 do 20 sati, u zgradi Mjesnog odbora moći će se razgledati izložba LegendExpo – Vile između predaje, prirode i umjetnosti, dok će na Knezovoj ledini biti postavljen LegendSajam s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, domaćim proizvodima, rukotvorinama i tradicijskim obrtima.

Na Vilinu podu, Vidikovcu, Knezovoj ledini i u Novakovića dvoru posjetitelje očekuju viteški tabor i srednjovjekovna oprema, susret s konjima iz Konjičkog kluba Dalmacija Equino Split, tradicijska kovačnica Poema Incudis, pripovijedanje o vilama te povijesni sadržaji.

Na Gumnu će se održavati Vilaonica, kreativna radionica koju vodi Ana Rodić, dok će Anamarija Mučić na Knezovoj ledini voditi radionicu obrade vune pod nazivom Volnoslava.

Subotnji program u Jurišića dvoru donosi predavanja o Cetini, vilama u narodnim pričama i pjesmama Poljica te priču o junakinji Mili, dok su za nedjelju predviđeni sadržaji o vilinskim glazbalima, pojavljivanju vila u književnosti, mitskim predajama poljičkoga kraja i poetskim odjecima narodne baštine.

Što bi na festivalu zbunilo poljičkog kneza?

Na pitanje koji bi dio programa najviše privukao vilu, kneza ili junaka iz starih poljičkih predaja, Mikas odgovara da bi im vjerojatno sve bilo zanimljivo – upravo zato što pripadaju sasvim drukčijem svijetu.

– Vile bi možda uzbunila vilinska glazba odsvirana na glazbalu koje su, prema predaji, upravo one izradile. Nekog bi velikog kneza zbunilo kada bi vidio što je ostalo od slavne Knežije, a junake bi sigurno iznenadilo otkud viteški red iz Varaždina usred Čažina Doca – kaže kroz smijeh.

Od klape i gusala do rocka

Nakon dnevnog festivalskog programa, obje večeri završavaju glazbom na Kilači.

U subotu od 20 sati nastupit će klapa Delmati s narodnim pjesmama Hrvatske, Vilinski mijeh s tradicijskim glazbalima, Ansambl PLET s tradicijskom glazbom Poljica te Domagoj Vuković – VUK, koji će koncertno predstaviti album „Rod“.

Nedjeljna večer od 20.30 sati donosi nastupe sastava Pyratess, Domagoja Vukovića – VUK, Metamorfoze Gorana Mikasa, IMEGELLAND-a i grupe VEJA.

Uspomena koja ne stane u fotografiju

Kada smo umjetničkog direktora pitali što bi volio da posjetitelji iz Tugara ponesu sa sobom, odgovorio je u festivalskom duhu:

– Preporučujem da ponesu velike torbe!

Ipak, ono najvažnije neće biti moguće spakirati.

– Kada bismo mogli birati, voljeli bismo da ponesu osjećaj zajedništva, priče o poljičkim vilama i junakinji Mili Gojsalić. A možda i spoznaju da su upravo oni vile i vilenjaci koji ovaj svijet mogu učiniti ljepšim.

LegendFest Poljica održava se u Čažinu Docu u Tugarama u subotu 29. i nedjelju 30. kolovoza. Dnevni festivalski program traje od 16 do 20 sati, nakon čega slijede večernji koncerti.