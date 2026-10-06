Caspera obilježava Dan ružičaste vrpce: U Splitu predavanje o ranom raku dojke i BRCA mutaciji

Povodom Nacionalnog dana ružičaste vrpce, Udruga Caspera Split organizira predavanje posvećeno ranom otkrivanju raka dojke, genetskim mutacijama i važnosti pravovremenog informiranja i liječenja. Predavanje pod nazivom "Rani rak dojke i BRCA mutacija" održat će dr. sc. Dora Čerina Pavlinović, dr. med., specijalistica onkologije i radioterapije.

Kada je genetsko testiranje važno?

Tijekom predavanja bit će riječi o ranom raku dojke, ulozi genetskih mutacija u nastanku bolesti, kao i o tome kome je preporučljivo genetsko testiranje. Posebna pozornost bit će posvećena BRCA mutaciji te njezinu značenju za liječenje i daljnje praćenje pacijentica. Iz Udruge Caspera poručuju kako ružičasta vrpca nije samo simbol borbe protiv raka dojke, već i važan podsjetnik na prevenciju, rano otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i informiranost. "Znanje je jedan od važnih koraka u brizi za vlastito zdravlje. Zato želimo otvoriti prostor za informiranje, pitanja i razgovor – bez straha i bez tabua", poručili su iz Udruge.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. listopada, u 17 sati u hotelu Marvie u Splitu, na adresi Peričićeva 1. Iz Caspere pritom naglašavaju kako se o zdravlju dojki treba govoriti tijekom cijele godine, a ne samo u listopadu, mjesecu tradicionalno posvećenom podizanju svijesti o raku dojke.