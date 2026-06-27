Caspera nakon važne odluke Grada Splita: "Zajedno uvijek možemo više. Tu smo"

Kako smo jučer pisali, gradonačelnik Tomislav Šuta obišao je novoobnovljeni Odjel onkologije KBC-a Split, gdje su ga dočekali ravnatelj KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, i predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak.

Tijekom obilaska predstavljen je suvremeno uređen prostor koji, uz najmoderniju medicinsku opremu, pacijentima tijekom liječenja pruža ugodnije i humanije okruženje. Gradonačelnik Šuta tom je prilikom čestitao djelatnicima KBC-a Split na predanom radu te istaknuo kako ovakvi projekti predstavljaju ulaganje u kvalitetniju zdravstvenu skrb i dostojanstvenije uvjete za pacijente.

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Gotovo 360 tisuća eura potpore i program "Put podrške"

Grad Split nastavlja biti snažan partner KBC-u Split. Tijekom 2026. godine osigurano je gotovo 360.000 eura potpore, a Grad provodi i program "Put podrške", kojim financira prijevoz onkoloških pacijenata na liječenje. Uz to, u suradnji s KBC-om Split i Udrugom Caspera, Grad će osigurati i smještaj u objektu Četiri palme za pacijente koji iz drugih sredina dolaze na terapiju u Split. Cilj ove suradnje je pružiti dodatnu podršku oboljelima i njihovim obiteljima te im olakšati zahtjevan proces liječenja.

Iz Caspere poručili: "Ponosne smo na ovu suradnju"

O svemu su se oglasili i iz splitske Udruge Caspera, koja već dulje vrijeme pruža podršku onkološkim pacijentima. "Ponosne smo na ovu suradnju i što je Grad Split imao sluha za naše iskustvo s pružanjem smještaja onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta na zračenje u splitsku bolnicu te prepoznao potrebu.

Hvala gradonačelniku Tomislavu Šuti što nas je u listopadu primio na sastanak i bio spreman podržati i realizirati ideju. Također, hvala Kliničkom bolničkom centru Split, Centru za onkologiju i radioterapiju te Županijskoj ligi protiv raka - Split na realizaciji.

Zajedno uvijek možemo više. Tu smo", objavili su iz splitske Udruge Caspera.