Splitski Kampus ove je nedjelje, 29. studenoga, postao mjesto dječje zabave i veselja. U sklopu ovogodišnjeg Adventa na Kampusu, uz organizacijsku podršku projekta Science Comes to Town, održan je Spartanko Smotanko Magic Show, namijenjen najmlađim posjetiteljima.

Brojni mališani i njihove obitelji uživali su u zabavnom programu ispunjenom čarobnim trikovima, šaljivim dosjetkama i nastupom omiljenog klauna Spartanka Smotanka.

Blagdanski ugođaj dodatno su upotpunili mirisi toplih fritula i vafla, a najmlađi su imali priliku provesti nedjelju uz smijeh i zabavu.

Čarolija se nastavlja već sutra

Današnje druženje tek je početak bogatog dječjeg programa u sklopu ovogodišnjeg Adventa na Kampusu.

Već u ponedjeljak, 30. studenoga, najmlađe očekuju projekcija filma i kreativna radionica izrade svjetlećih božićnih čestitki, na kojoj će imati priliku pokazati svoju maštovitost i kreativnost.

Advent na Kampusu tako će i u danima koji slijede ponuditi niz sadržaja namijenjenih djeci i njihovim obiteljima, spajajući zabavu, kreativnost i blagdansko ozračje.