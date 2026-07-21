ČAROLIJA NA PERISTILU: Operna noć za pamćenje pod zvjezdanim nebom Splita

Nezaboravna Opera Gala na 72. Splitskom ljetu okupila je opernu "Ligu prvaka". Maestro Ivan Repušić vratio se na carski trg nakon 18 godina, a publiku su do ovacija doveli svjetski vokali Adela Zaharia, George Petean i naš Tomislav Mužek.

Trijumfalni povratak u carski ambijent

Sinoć je splitski Peristil još jednom potvrdio status jedne od najljepših i najakustičnijih otvorenih pozornica svijeta. Opera Gala, nesumnjivo jedan od najiščekivanijih i najglamuroznijih događaja ovogodišnjeg, 72. Splitskog ljeta, priredila je publici večer čiste glazbene čarolije.

Pod vedrim mediteranskim nebom, u tišini antičkih stupova, odjeknule su najljepše stranice svjetske operne literature u izvedbi udruženih snaga: Simfonijskog orkestra HRT-a, Zbora HRT-a te Zbora Opere HNK Split.

Emotivno središte večeri bio je triptih povratka – maestro Ivan Repušić, danas šef-dirigent Radijskog simfonijskog orkestra u Münchenu i prvi glavni gostujući dirigent Deutsche Oper Berlin, vratio se na Peristil nakon 2008. godine, kada je ovdje ravnao Verdijevim Don Carlom u režiji prof. Petra Selema.

Veliki razgovor s maestrom: "Nema godišnjega, morate prvo u Split!"

Neposredno nakon što su utihnuli posljednji taktovi i dok su pljuštale čestitke kolega glazbenika te obitelji (među kojima je u pobjedničkom društvu bio i maestrov pašanac, prof. dr. Mladen Boban), porazgovarali smo s vidno uzbuđenim maestrom Repušićem.

Maestro, čestitke na ovacijama! Kako vi osobno procjenjujete ovu večer?

"Bila je ovo jedna zaista prekrasna i iznimno emotivna večer za mene, ponajviše zato što je ovo moj povratak na Peristil nakon punih 18 godina. Zadnji put kad sam ovdje dirigirao bio je 'Don Carlos' u režiji profesora Selema. I evo, nakon skoro dva desetljeća, vratiti se na jedinstveni Peristil je nevjerojatan osjećaj. Nemam što drugo reći nego od srca zahvaliti ansamblu, svim izvođačima i posebno organizatorima koji su nam omogućili ovako divnu večer, naravno uz ove tri pjevačke zvijezde koje su bile jednostavno fenomenalne!"

Peristil je večeras doslovno gorio od pljeska. Kako komentirate te reakcije?

"Ovacije su bile nešto nevjerojatno! Znam da zvuči emotivno, ali reakcija publikacije i ta energija koju Peristil daje izvođačima ne može se usporediti ni s čim. To je neprocjenjivo."

Kako ste uopće uspjeli 'ćapati' i dovesti u Split pjevače takvog kalibra koji puni Metropolitan, Bečku operu i Scalu?

"Uvijek na isti način – na temelju dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje! Mi dosta često i redovito surađujemo u Berlinu, Münchenu i tko zna gdje sve nismo bili skupa po svijetu. Tako da ta naša suradnja već odavno nije samo profesionalna, nego je već duže vremena prešla u jedno duboko prijateljstvo. I baš zato su se oni drage volje odazvali na moj poziv."

Čujemo da je iza njih bio "paklen" raspored?

"Joj, bilo im je strašno teško! Đorđe (George Petean) je došao izravno iz Madrida gdje je pjevao u 'Trubaduru'. Adela je stigla iz Berlina, gdje je imala nastup u 'Optici iz Sarajeva', i sve se to izdogađalo u doslovno dan-dva! A unatoč tome što su mislili da će već prije 2-3 dana početi s godišnjim odmorima, ja sam im presjekao planove i rekao:

'Nema godišnjega, morate doći u Split!' (smijeh). Od sutra im i službeno počinje godišnji, a ja sam im neizmjerno zahvalan što su došli i pružili nam ovako prekrasnu večer."

A vi, maestro? Pripremate li nam uskoro novu trajnu povezanicu sa Splitom?

"Evo, ovo večeras je bila jedna predivna povezanica, a za budućnost ćemo se još vidjeti. Svi se mi viđamo!"

Od Verdijeva "Tuttija"do Tijardovićeva "Akvarela"

Program je bio pažljivo osmišljen kako bi prikazao vrhunce talijanskog i francuskog repertoara (Verdi, Bellini, Leoncavallo, Giordano, Puccini, Bizet, Gounod). Otvoren uvertirom Moć sudbine, nastavak je donio besprijekorne vokale Adele Zaharije (Casta diva), Tomislava Mužeka i Georgea Peteana.

No, pravi emocionalni vulkan dogodio se na bisu:

Diplomatsko-glazbena gesta rumunjske dive: Adela Zaharia oduševila je splitsku publiku otpjevavši poznate taktove i stihove "Marice i Tončija" iz kultnog Spli'skog akvarela Ive Tijardovića. Dok se lijepoj Rumunjki s düsseldorfskom adresom dijelilo cvijeće, u publici su oživjela sjećanja na legendarne izvedbe s Prokurativa 1997. godine (Svetlana Vasileva, Plácido Domingo i Boris Martinović u pesmi Ta divna splitska noć).

Eksplozija za kraj: Za sam završetak večeri, ansambl je izveo Završno kolo iz Gotovčeve opere Ero s onoga svijeta, natjeravši cijeli Peristil na dugotrajne stajaće ovacije.

Tomislav Mužek: "Ovo je bila operna Liga prvaka"

"Peristil je Peristil, on zaslužuje svoje mjesto u samom svjetskom vrhu kao lokalitet za operu i ovakve spektakle. A izvođači? Ja ih već dugo poznajem, to su pjevači u samom svjetskom vrhu i stvarno imamo veliku

sreću što ih je maestro Repušić uspio dobiti za Split. To je operna Liga prvaka, to je svjetsko prvenstvo! A hoću li se od jeseni pridružiti u nekim novim ulogama u Splitu? Vidjet ćemo, vidjet ćemo...Treba najprije ići na godišnji!"

Adela Zaharia: "Zaljubila sam se u Hrvatsku"

"Presretna sam i punog srca! Uvijek odgovaram pozitivno na Ivanove pozive jer znam da me čeka predivna atmosfera, najbolji repertoar i najbolji pjevači. Svaki put se iznova zaljubim u Hrvatsku! Bilo mi je izuzetno zanimljivo učiti hrvatske stihove za bis, a prijatelji su mi pomogli oko izgovora."

George Petean: "Magično mjesto i velika publika"

"Iznimno je zadovoljstvo pjevati na ovako čarobnom i povijesnom mjestu. Publika je bila sjajna, a s mojim velikim prijateljem Repušićem uvijek imam najljepše uspomene. Uz Adelu, koja je među najboljim sopranima svijeta, i fantastičnog tenora Tomislava, ovo je bila zaista nezaboravna večer."

Sinoćnja Opera Gala pod vodstvom Ivana Repušića nije bila samo glazbeni događaj – bila je to pobjeda prijateljstva, vrhunske umjetnosti i neumoljivog splitskog dišpeta koji je na jednu noćujedinio Berlin, Madrid i Split na najljepšoj pozornici pod zvijezdama.