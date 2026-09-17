„Čarobni mirisi djetinjstva“ donose Uskočku svijeću i glazbeno putovanje kroz hrvatsku baštinu

Manifestacija “Čarobni mirisi djetinjstva” koja se već nekoliko godina održava uz pokroviteljstvo Turističke zajednice grada Splita, a koja je posvećena promociji i očuvanju hrvatske kulturne baštine, održat će se naredne dvije večeri, 17. i 18. rujna na Trgu Gaje Bulata s početkom od 20.30 sati. Večeras stižu gosti iz Klisa, pa ćemo vidjeti kratke scenske slike iz predstave „Uskočka svijeća“, čija je premijera održana 2025. godine. Predstava je nastala u organizaciji Povijesne postrojbe Kliški uskoci i produkciji Kulturne udruge Marko Marulić.

Autor teksta i redatelj predstave Miki Nopling, producent i dramaturški savjetnik Luka Perković, okupili su izuzetno daroviti ansambl, koji se publici predstavio sjajnim glumačkim, glazbenim i plesnim izvedbama, a realizaciji predstave poseban doprinos dali su članovi Povijesne postrojbe Kliški uskoci.

Povijesna postrojba Kliški uskoci svojim djelovanjem čuva i promiče uspomenu na slavnu prošlost Klisa i njegove branitelje. Kroz povijesne prikaze, odore, oružje, običaje i različite kulturne programe članovi postrojbe svjedoči o vrijednoj baštini i prenosi je novim generacijama. Njihovo iskustvo, predanost i autentičnost bili važan dio nastanka „Uskočke svijeće“.

Večeras ćemo kroz nekoliko kratkih scenskih slika upravo dočarati običaje, odnose i svakodnevicu toga vremena, a "Uskočka svijeća“ u svom punom sjaju održat će se na Klisu u ljeto 2027, podno impresivne kliške tvrđave.

U petak se manifestacija Čarobni mirisi djetinjstva nastavlja “Glazbenom promenadom”, a glazbenici će nas svojim skladbama provesti kroz Međimurje, Posavinu, Istru i Dalmaciju.