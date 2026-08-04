Carinici uhvatili muškarca iz BiH, mora platiti 11,5 tisuća eura: Evo što su mu našli

Državljanin BiH kojega su uhvatili carinski službenici morat će platiti više od 11 tisuća eura kazne.

Naime, muškarac je u ponedjeljak na graničnom prijelazu Županja most pokušao u Hrvatsku potajno unijeti veću količinu novca. Službenici su u njegovoj osobnoj prtljazi, raspoređeno u više kuverti te u novčaniku, pronašli ukupno 36.745 eura, 600 švicarskih franaka i 1000 američkih dolara.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju izdan mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 11.490 eura.

"Podsjećamo, svaka fizička osoba koja ulazi u Europsku uniju ili izlazi iz nje dužna je prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost tog iznosa u drugim valutama. Prijava se podnosi Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektroničkim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine", poručili su iz Carinske uprave, piše Dnevnik.hr.