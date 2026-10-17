Carinici otvorili kofer i ostali u šoku: U bocama šampona i čarapama skrivao 92 zmije i guštera, među njima i otrovnice

Nevjerojatan prizor dočekao je carinske službenike u njemačkoj zračnoj luci Köln-Bonn nakon što su odlučili pregledati prtljagu 45-godišnjeg putnika iz Meksika. Umjesto uobičajenih osobnih stvari, u njegovu kovčegu pronašli su čak 92 zmije i guštera, među kojima i desetke opasnih otrovnica.

Muškarac, za kojeg je utvrđeno da je po zanimanju vatrogasac, privukao je pozornost carinika svojim izrazito nervoznim ponašanjem dok je pokušavao proći kroz zeleni izlaz, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijavljivanje.

Bio pozitivan na kokain, ali droga nije pronađena

Zbog njegova ponašanja službenici su ga odlučili dodatno provjeriti. Testiranjem je utvrđeno da je pozitivan na kokain, nakon čega je uslijedio detaljan pregled prtljage.

Iako u kovčegu nisu pronašli drogu, ono što su otkrili bilo je daleko od uobičajenog.

Unutar prtljage nalazile su se zmije otrovnice, uključujući poskoke i čegrtuše, te različite vrste guštera, među kojima i iguane.

Životinje su bile skrivene na neobičnim mjestima – u bocama namijenjenima šamponima i kremama, plastičnim posudama, pa čak i smotuljcima čarapa.

Almanya Köln/Bonn Havalimanı gümrük ekipleri, yaklaşık üç hafta önce 45 yaşındaki Meksikalı bir itfaiyecinin bavulunda 37 canlı zehirli yılan ile 55 kertenkele ele geçirdi. Hayvanlar Meksika’dan getirilmişti. https://t.co/nKZ5zeRMSJ — Gökhan Artan (@gokhanartancom) October 15, 2026

„Nikada nismo imali ovakav slučaj”

O razmjerima neobičnog pokušaja krijumčarenja govorio je Jens Ahland, glasnogovornik carinskog ureda u Kölnu.

„Moji kolege u zračnoj luci navikli su na svakakve stvari kad je riječ o suvenirima u kovčezima, ali nikada prije nismo imali 37 živih zmija otrovnica i 55 guštera iz Meksika”, izjavio je Ahland.

Ukupno je, dakle, riječ o 92 životinje koje je muškarac pokušao unijeti u Njemačku bez prijavljivanja carinskim službenicima.

Posebno zabrinjava način na koji su životinje prevožene. Zatvorene u skučenim spremnicima, bez odgovarajućih uvjeta, morale su izdržati dugo putovanje iz Mexico Cityja preko Istanbula do Njemačke.

Mnoge životinje nisu preživjele putovanje

Prema riječima carinskog glasnogovornika, dio životinja bio je izložen izrazito lošim uvjetima tijekom prijevoza.

Zbog nehumanog načina transporta mnoge nisu preživjele putovanje.

Preživjele zmije i gušteri predani su na skrb djelatnicima specijaliziranog uzgajališta zmija u Njemačkoj.

Tvrdio da je samo pomagao poznaniku iz Brazila

Tijekom razgovora s carinskim službenicima 45-godišnjak je pokušao objasniti zašto je u prtljazi imao toliko egzotičnih životinja.

Tvrdio je da ih je prevozio kao uslugu poznaniku iz Brazila.

Njegovo objašnjenje nije promijenilo odluku njemačkih vlasti. Muškarcu je zabranjen ulazak u Njemačku te je odmah vraćen zrakoplovom u Istanbul.

Ovaj neobičan slučaj još je jednom upozorio na problem krijumčarenja egzotičnih životinja, pri čemu one zbog neprimjerenih uvjeta prijevoza često trpe teške posljedice, a neke putovanje uopće ne prežive.