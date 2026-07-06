Carina otkrila zabrinjavajući trend: Djeca naručivala gotovo tisuću ilegalnih vapeova

Gotovo tisuću jednokratnih elektroničkih cigareta završilo je u rukama Carinske uprave, a posebno zabrinjava što su ih, prema sumnjama carinika, naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici kako bi ih preprodavali drugim mladima, piše Net.hr.

Riječ je o vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla koji su najprije uvezeni u jednu od država članica Europske unije, a zatim poštanskim pošiljkama slali u Hrvatsku.

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Nisu to bili proizvodi samo za osobnu uporabu nego kako bi se raširila neformalna mreža prodaje među drugim maloljetnicima i među djecom.

Navode da takva distribucija posebno zabrinjava jer povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima, a riječ je o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost ni usklađenost s europskim propisima. Prevedeno: nitko sa sigurnošću ne može reći što je u njima.

Do otkrića su došli tijekom operativne akcije nadzora poštanskih pošiljaka koje iz drugih država članica Europske unije pristižu u Hrvatsku. Akciju je proveo Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave, s ciljem otkrivanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne e-cigarete.

U akciju su otkrili veći broj pošiljaka s vape proizvodima koji su nelegalno stizali u Hrvatsku.

Carinska uprava oduzela je ukupno 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, izdala sedam prekršajnih naloga s ukupnim novčanim kaznama od 4350 eura, podnijela četiri optužna prijedloga nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, te obračunala 5915 eura trošarine.

Iz Carinske uprave upozoravaju da ovakav način prodaje stvara paralelno tržište koje je izvan dosega redovitih kontrola te, osim porezne štete, predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za djecu i mlade.

Najavili su da će nastaviti provoditi ciljane kontrole nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda, a roditelje, škole i širu javnost pozvali su na dodatni oprez zbog sve veće dostupnosti vape proizvoda među djecom i mladima.