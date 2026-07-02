Carević o Livaji: "Mi nismo bili tamo, ne znamo pravu priču"

Naime, kao grob iz vedra neba pojavila se vijest da je Hajduk s pripremama potjerao Marka Livaju. Razlog je navodni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Grafom.

Livaja je morao napustiti pripreme u slovenskom Bledu, a potom je uslijedio sastanak s predsjednikom Bilićem. Za sada nije poznato kako će se situacija riješiti, iako se priča da bi Livaja trebao biti priključen treninzima.

Cijelu situaciju je u Germanijakovom podcastu Žuti karton komentirao bivši igrač Hajduka, a trenutačno trener Gorice Mario Carević:

"Livaja? Teško je išta reći, mi nismo bili tamo, ne znamo pravu priču, pravu istinu. Možemo samo teoretizirati. Bi li ga ja stavio u momčad protiv Žiline nakon svega? Ako je napravio incident protiv mene kao glavnog trenera, onda sasvim sigurno ne bih. Usprkos tome što je to Livaja? Da, usprkos tome. Ako je to bio direktan sukob, ako si ti udario na autoritet trenera... Možeš ga staviti pa onda nakon utakmice otići kući", rekao je Carević.