Carević nahvalio čudo od djeteta: "Stvarno je top, ali moramo dovesti još mesa"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 3. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Splićani rezultatom 1:2 odnosno golovima Šege iz 3. minute te Livaje iz 87., dok je za domaćine zabio Bogojević u 78. minuti.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Gorice Mario Carević: "Čestitam Hajduku na pobjedi, nama ostaje žal što smo izgubili nakon što smo se vratili u igru. Drugo je poluvrijeme bilo bolje, visoko smo izlazili, bili smo dobri u presingu. Imali smo nekoliko situacija u kojima moramo, a danas nismo, bolje reagirati. Čistu loptu smo gurali u pritisak, nismo je očistili, iz te smo situacije primili gol, to je Hajduk kaznio jer ima ogromnu inidividualnu kvalitetu. Mislim da smo Hajduku dobro izišli u presing, ali to nije lako jer imaju odlične mehanizme, traže višak i nađu ga. Svojim momcima ne mogu zamjeriti ništa, dali smo maksimum maksimuma i ostali smo bez ičega."

Jeste li zabrinuti za preostala 33 kola?

- Mislim da smo bili konkurentni i dobri, ali nismo uzeli ništa. Moramo se pojačati na nekim pozicijama, to je činjenica, to nije tajna. Ciljano tražimo pojačanja. Imamo puno juniora, imamo 5-6 juniora na klupi, drago mi je da oni dobijaju priliku, a to su i pokazali. Mali Frigan je 2009. godište, jako je potentan, ogroman volumen i ogromna nogometna inteligencija, stvarno je top, ali ne mogu od njega očekivati da nosi igru protiv Hajduka i preuzima odgovornost. Razvit ćemo sigurno nekoliko mladih igrača, ali moramo dovesti još mesa da imamo i s klupe bolji podražaj i malo više kvalitete.