CAREVIĆ "Hajduk je rasterećen i opasan, ali i mi imamo što pokazati"

Nogometaši Gorice u 29. kolu SuperSport HNL-a u nedjelju gostuju na Poljudu kod Hajduka (18.30 sati, MAXSport, MAXtv). Susret je najavio trener Gorice Mario Carević.

Težak je ovo tjedan za momčad Gorice. Samo četiri dana nakon što su u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa u sjajnoj utakmici igrači Gorice izgubili od Dinama 6:3 čeka ih gostovanje kod Hajduka na Poljudu (18.30 sati, MAXSport, MAXtv), piše tportal.

'Drugačija je malo priprema za Poljudu, s obzirom na to da smo u srijedu imali stvarno zahtjevnu i iscrpljujuću Kup utakmicu. Imamo neke probleme s ozljedama, nemamo puni tjedan za pripremu, ali igrači koji će biti na dispoziciji će odgovoriti zahtjevima', kaže u najavi susreta trener Gorice Mario Carević i dodaje:

'Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. Hajduk je na Poljudu naravno favorit, ali me veseli igrati u takvoj atmosferi, a mislim da će i igrači biti motivirani i željni dobre izvedbe.'

Osvrnuo se Carević na zgusnuti raspored kojeg je njegova momčad imala zadnjih tjedana...

'Došao nam je na naplatu taj zgusnuti raspored, neki igrači su nam ozlijeđeni, međutim, to je sastavni dio nogometa i ne smijmo kukati ni plakati. Neki drugi će dobiti priliku i na njima je da iskoriste i da se nametnu za prvih 11 do kraja sezone. To je jednostavno tako', kaže Carević koji se dotakao i Hajduka:

'Mislim da je Hajduk u nekoliko zadnjih kola rasterećen i da automatski je i izvedba puno bolja i da sada pokazuju da imaju kvalitete. Kad je tenzija veća, kad si blizu borbe za nešto, onda izvedba može patiti. To je tako. Sad kad su 'rasterećeni' pokazuju ogromnu kvalitetu. Znamo da vole kontrolu posjeda, znamo da žele kontrolirati utakmicu, da imaju dosta jako dobrih pojedinaca, ali u takvoj atmosferi ćemo i mi biti motivirani. I stvarno se nadam da možemo odigrati dobru utakmicu.'

Razloga za optimizam ima jer Gorica je u dobrom ritmu, naglašava to golman Davor Matijaš, piše tportal.

'U zadnjih devet utakmica izgubili smo samo dva puta, oba puta od Dinama. Želimo nastaviti taj pozitivan niz u prvenstvu i ova utakmica je jako važna za naše samopouzdanje', kaže Matijaš te naglašava:

'Najbitnije je ostati što dulje u egalu s Hajdukom i svesti individualne greške na minimum. Ako to uspijemo, vjerujem da možemo do dobrog rezultata.'