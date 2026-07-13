Car Dioklecijan stigao u Salonu, gladijatori se borili pred publikom: Spektakl koji je vratio Rim u život

Amfiteatar antičke Salone ove je subote ponovno postao pozornica rimskih spektakala u sklopu jubilarne, 15. Noći gladijatora, središnjeg događanja manifestacije Romantika u Saloni.

Nekoliko stotina posjetitelja svih generacija uživalo je u bogatom programu koji je spojio povijest, edukaciju i zabavu. Večer je započela Antičkim sajmom, na kojem su najmlađi sudjelovali u arheološkim radionicama, rimskim igrama Salona Play, izradi mozaika, antičkog nakita i suvenira te se okušali u streličarstvu.

Posebnu pozornost privukli su svečani dolazak cara Dioklecijana i carice Priske, uzbudljive gladijatorske borbe udruge Spectacula Gladiatoria iz Pule te atraktivan vatreni nastup Vodorige koji je posjetitelje vratio u vrijeme antičke Salone te malene Solinske bubamarce u predprogramu.

Već petnaest godina manifestacija Romantika u Saloni uspješno oživljava bogatu baštinu antičke Salone, stvarajući jedinstvena iskustva koja povezuju povijest, lokalnu zajednicu i posjetitelje svih generacija.

Turistička zajednica grada Solina zahvaljuje svim partnerima, izvođačima, pokroviteljima/sponzorima i posjetiteljima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli još jednom uspješnom izdanju ove jedinstvene manifestacije.