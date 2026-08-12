CAPAN UOČI SUSRETA S HAJDUKOM: "Ne krivim nikoga u Hajduku što sam otišao, imao sam puno ozljeda"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv litavskog Žalgirisa u Splitu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija s Istrom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi ispit pred domaćom publikom.

Utakmicu je najavio igrač Žalgirisa i bivši igrač Hajduka Marko Capan odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakav je osjećaj vratiti se u Hrvatsku?

Jako sam sretan što sam ovdje, otišao sam prije 6 mjeseci i vratio se sada na Poljud, to je poseban osjećaj, pogtovo za nas koji smo igrali ovdje, jako sam emotivan i sretan.

Što očekujete od ove utakmice? Vjerujete li da se možete vratiti?

Utakmica je bila teška za nas, ali mislim da sutra moramo igrati dobru utakmicu, zabiti makar jedan gol ako možemo i biti što možemo bolji. Lovimo rezultat, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Koji Vam je najljepši trenutak iz Hravtske?

Također debi, ali i sva ona priča koju smo napravili kao juniori Hajduka.

Mislite li da ste mogli bolje ovdje?

Za mene tada nije bilo vrijeme, imao sam ozljeda, nitko nije znao što će biti sutra. Naravno da bih bio sretan kada bih se vratio, radim na sebi stalno.

Možete li sutra pokazati da je Hajduk bio u krivu što Vas je pustio?

Mogu, ali ne krivim nikoga. Imao sam puno ozljeda, ali tako je u nogometu. Uvijek ću davati sve od sebe i dokazivati se pred svima.

Jeste li pričali suigračima o atmosferi?

To je nešto posebno, ne može se to opisati, to se mora doživjeti.

Jeste li gledali utamiuc protiv Istre?

Da, mislim da je Hajduk bio bolji u prvom poluvremenu, ali rezultat na kraju nije bio dobar, iako je igra bila dobra.