Čak šest reprezentacija već je osiguralo Svjetsko prvenstvo 2030.

Svih šest reprezentacija automatski se kvalificiralo zahvaljujući jedinstvenom konceptu domaćinstva. Jubilarno Svjetsko prvenstvo igrat će se u čak šest država, raspoređenih na tri kontinenta - Europi, Africi i Južnoj Americi.

Glavni domaćini turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, u kojima će se odigrati velika većina utakmica. Međutim, prve tri utakmice prvenstva bit će održane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, čime će FIFA obilježiti stotu godišnjicu prvog Svjetskog prvenstva.

Upravo zbog statusa domaćina tih slavljeničkih utakmica i tri južnoameričke reprezentacije dobile su zajamčen nastup na turniru. Prvo Svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju. Domaća reprezentacija tada je u finalu u Montevideu pobijedila Argentinu 4:2 i postala prvi svjetski prvak.

Za domaćinstvo jubilarnog izdanja prvotno su se natjecale dvije velike zajedničke kandidature. Španjolska i Portugal najprije su planirali zajedničku organizaciju, a poslije im se priključio Maroko, piše tportal.

S druge strane, Urugvaj, Argentina, Paragvaj i Čile željeli su vratiti Svjetsko prvenstvo u Južnu Ameriku točno stotinu godina nakon prvog turnira.

FIFA je u listopadu 2023. godine ponudila dotad neviđeno rješenje. Španjolska, Portugal i Maroko dobili su glavno domaćinstvo, dok su Urugvaj, Argentina i Paragvaj dobili po jednu utakmicu kojom će se obilježiti velika obljetnica.

Čile je tako jedini član južnoameričke kandidature koji je ostao bez utakmice. Takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo tamošnjih vlasti i nogometnih dužnosnika, koji su javno kritizirali FIFA-in potez. Konačna odluka potvrđena je na izvanrednom FIFA-inu kongresu u prosincu 2024. godine.

Nezapamćeno Svjetsko

Bit će to prvi Mundijal u povijesti koji će se igrati na trima kontinentima. FIFA Španjolsku, Portugal i Maroko službeno vodi kao glavne domaćine, dok Argentina, Urugvaj i Paragvaj imaju status domaćina utakmica kojima će biti obilježena stota godišnjica turnira.

Ipak, svih šest reprezentacija imat će isti privilegirani status kada je riječ o kvalifikacijama - svima je nastup na prvenstvu već zajamčen.

Prema trenutačnom planu, na Svjetskom prvenstvu 2030. trebalo bi nastupiti 48 reprezentacija, jednako kao i na turniru u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Budući da je šest domaćina već osiguralo plasman, kroz kontinentalne i dodatne kvalifikacije trebalo bi biti popunjeno još 42 mjesta.

Poseban izazov predstavljat će putovanja reprezentacija koje budu igrale uvodne utakmice u Južnoj Americi. One će nakon toga morati otputovati u Španjolsku, Portugal ili Maroko, gdje će nastaviti natjecanje.

FIFA je u prvotnom planu predvidjela razmak od približno 11 ili 12 dana između njihove prve i druge utakmice kako bi momčadi imale dovoljno vremena za putovanje, odmor i prilagodbu na novu vremensku zonu.

Broj sudionika mogao bi se promijeniti

Ipak, broj sudionika Svjetskog prvenstva 2030. još nije potpuno uklesan u kamen.

Južnoamerička nogometna konfederacija CONMEBOL u travnju 2025. službeno je predložila da se jubilarno izdanje jednokratno proširi s 48 na čak 64 reprezentacije.

Predsjednik CONMEBOL-a Alejandro Domínguez obrazložio je prijedlog tvrdnjom da se stota godišnjica događa samo jednom te da bi veći broj reprezentacija trebao dobiti priliku sudjelovati u povijesnom turniru.

Ni predsjednik FIFA-e Gianni Infantino tada nije potpuno odbacio tu mogućnost. Poručio je da je 'svaka ideja dobra ideja' koju vrijedi razmotriti, pa konačan format Svjetskog prvenstva 2030. još uvijek nije definitivno potvrđen.