Čak dvije prometne nesreće na A1 u Dalmaciji: Otežan promet u oba smjera

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1, na 309. kilometru i 600 metara, između čvorova Skradin i Vodice. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), promet je otežan u oba smjera, a na snazi su ograničenja brzine, izvijestio je HAK u ponedjeljak oko 23 sata.

U smjeru Zagreba promet se odvija samo jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

U suprotnom smjeru, prema Dubrovniku, vozila prometuju dvama prometnim trakovima, ali uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o okolnostima prometne nesreće.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, poštovanje privremene prometne signalizacije i prilagodba brzine uvjetima na cesti.