Čak 80 do 90 posto dječjih autosjedalica u Hrvatskoj koristi se pogrešno: U Splitu organiziraju besplatan pregled koji može spasiti život

Roditelji u akciji organizira besplatan pregled dječjih autosjedalica u nedjelju, 15. studenoga 2026., od 10 do 12 sati na parkiralištu Mediteranskog instituta za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45. Termin je potrebno rezervirati na 098 651 699 (SMS, Viber ili WhatsApp), a pregled traje oko 20 minuta.

Pravilno korištena autosjedalica smanjuje rizik smrtnog stradavanja djeteta u sudaru i do 70 posto, a teških ozljeda i do 90 posto. U Hrvatskoj se samo 10 do 20 posto autosjedalica koristi pravilno, a većina pogrešaka ispravi se u nekoliko minuta kad netko pokaže na što treba paziti.

Roditelji dobivaju kratku edukaciju o pravilnom korištenju svoje sjedalice. Preporučuje se ponijeti upute proizvođača i, ako dolazite s djetetom, doći u dvoje. Pregled nije namijenjen samo roditeljima. Rodine volonterke pozivaju i trudnice s partnerima koji su tek kupili sjedalicu, jer se najviše pogrešaka događa upravo kod prve sjedalice: labavo postavljanje, preslabo zategnuti pojasevi i prerano okretanje djeteta u smjer vožnje.