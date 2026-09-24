Čak 77 članova iste obitelji zajedno stiglo u Međugorje: „Toliko smo milosti dobili kroz ovo mjesto“

Bračni par iz Barcelone 79-godišnja Marta Sanfelia i 86-godišnji Antonio Gamiz bili su na hodočašću u Međugorje prije nekoliko dana sa svim članovima svoje obitelji koja uključuje 13-ero djece i 44-ero unučadi, praunučadi. Kad se svi zbroje, ukupno ih je stiglo 77, piše Radio Mir Međugorje.

Ove godine ovaj bračni par proslavlja 60. obljetnicu braka. Prvi su put hodočastili u Međugorje 2009. i od tada se iznova vraćaju. Iako su praktični vjernici bili i ranije, kažu kako im je Međugorje osvježilo i osnažilo vjeru, a molitva dobila novi, dublji smisao. Tijekom svog hodočašća u subotu 12. rujna, na blagdan Imena Marijina posjetili su i Radiopostaju „Mir“ Međugorje gdje su iznijeli svoje iskustvo Međugorja i obiteljskog života. Svjedoče i kako je njihova unuka čudo Kraljice Mira iz Međugorja.

- Naša kćer Maria je bila u braku šest godina i nisu mogli imati djece. I naše sljedeće hodočašće poslije ovog hodočašća u ožujku je zapravo bilo hodočašće koje smo posvetili da se molimo Gospi za jedno čudo, jer mi zapravo kroz Međugorje smo dobili jako puno, možemo tako reći, usluga od Gospe na temelju kojih u sve ovo vjerujemo. Svi doktori su im rekli da ne mogu imati djecu. I zahvaljujući ovom hodočašću gdje smo se molili za dijete, dva mjeseca nakon Međugorja, ona je ostala trudna“, svjedoči Antonio Gamiz i dodaje da danas imaju četvero djece.

Došli su u Međugorje zahvaliti Bogu na cijeloj obitelji, moliti za sve koji ne vjeruju, za mir u svijetu…

- Ja sam i zaboravio koliko smo puta bili ovdje. Mislim da smo od 2009. godine došli 25 ili 26 puta i toliko smo milosti dobili kroz ovo mjesto. Istaknuo bih okruženje, ovdje što se živi, to se ne može doživjeti ni u jednom drugom mjestu. Imamo blagoslov i sreću što smo mogli putovati po cijelom svijetu i uvijek smo htjeli upoznati mjesta gdje se Gospa ukazuje.

I sva su mjesta divna, ali nigdje čovjek ne može doživjeti ovo što se doživi u Međugorju. Ono što bih posebno istaknuo, bili smo dosta puta kad je godišnjica Gospinih ukazanja, kad je procesija s Gospinim kipom, klanjanje… Nigdje nismo doživjeli tako organiziran molitveni program, dakle misa, klanjanje i sve ono što čovjek doživi na molitvenom programu to je jednostavno neopisivo - kazao je Antonio Gamiz za Radio Mir Međugorje.