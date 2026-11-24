Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta govorio je o aktualnim izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP), novim zahtjevima građana te planovima za urbanističko uređenje ključnih dijelova Splita.

Pojasnio je kako postojeće izmjene i dopune GUP-a nije želio uputiti u ponovnu javnu raspravu prije nego što Grad dobije službeno očitovanje nadležnog ministarstva.

„Službeno očitovanje Ministarstva smo dobili na izrađeni GUP i imaju tri ključne primjedbe koje se sada moraju riješiti. One se rješavaju jer bi se, u protivnom, da smo ponovili javnu raspravu i uputili se prema Ministarstvu, dogodilo da bi nama GUP pao”, kazao je Šuta.

Stiglo 575 zahtjeva za nove izmjene GUP-a

Istodobno je završen postupak prikupljanja inicijativa za nove izmjene i dopune GUP-a, koji je trajao do 15. studenoga. Prema riječima gradonačelnika, pristiglo je ukupno 575 zahtjeva.

Nove izmjene trebale bi obuhvatiti i urbanističko uređenje Kopilice, Duilova te drugih dijelova grada koji dosad nisu na odgovarajući način prostorno uređeni.

Šuta je istaknuo kako uskoro očekuje raspisivanje arhitektonskog natječaja za Duilovo, za koji je Grad, prema njegovim riječima, odradio sve potrebne aktivnosti. U pripremi je i arhitektonski natječaj za azil za životinje, kao i izrada programa za Kopilicu.

„Kad dobijemo rezultate arhitektonskih natječaja za sve te ključne projekte koji su do sada neuređeni, imamo podlogu da ih uvrstimo u nove izmjene GUP-a”, rekao je gradonačelnik.

Veliki planovi za Kopilicu: Novi kolodvori, stanovi i poslovni prostori

Poseban naglasak Šuta je stavio na Kopilicu, čije bi uređenje trebalo značajno promijeniti izgled sjevernog dijela Splita.

Buduća namjena prostora definirat će se arhitektonskim natječajem, a planovi uključuju kombinaciju poslovnih i stambenih sadržaja, izgradnju glavnog željezničkog i autobusnog kolodvora te izmještanje Prometovih garaža na Dračevac.

Prema Šutinim riječima, splitski Promet već radi na pripremi i projektiranju budućeg prometnog centra na Dračevcu.

Grad s nadležnim ministarstvom razgovara i o mogućnosti osiguravanja stopostotnog financiranja tog projekta u okviru nove financijske perspektive.

„Mi mijenjamo vizuru sjevernog dijela grada Splita ovim potezom”, istaknuo je Šuta.

Dodao je kako su usvojena prometna rješenja za područje Kopilice, uključujući povezivanje s mostom, te da će ona biti podloga za izradu programa i raspisivanje arhitektonskog natječaja.

Kada će građani vidjeti konkretne rezultate?

Na pitanje kada se na području Kopilice mogu očekivati konkretni zahvati, gradonačelnik nije želio iznositi precizne rokove izgradnje prije provedbe arhitektonskog natječaja i izmjena prostornoplanske dokumentacije.

Kao ključnu godinu izdvojio je 2027., kada očekuje da će biti proveden arhitektonski natječaj i poznato buduće rješenje za Kopilicu.

„Bez izmjena i dopuna GUP-a i bez provedenog arhitektonskog natječaja, u ovom trenutku govoriti o nekim rokovima bilo bi jako neozbiljno”, kazao je Šuta.

Naglasio je kako su navedeni dokumenti preduvjet za daljnji razvoj i širenje Splita te da gradska uprava radi na tome da budu spremni i dovršeni tijekom iduće godine.

Šuta zaustavio prodaju gradskog zemljišta: „Bitno je čuti što građani misle”

Gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje prodaje gradskog zemljišta na Žnjanu, o kojem je razgovarao s predstavnicima gradskog kotara.

Pojasnio je kako je riječ o zemljištu mješovite namjene, na kojem je prema važećem Detaljnom planu uređenja (DPU) moguća izgradnja zgrade s nekoliko stanova.

Iako je, kako tvrdi, tražio da se razmotri mogućnost izgradnje priuštivih stanova, izrađene kalkulacije pokazale su da takav projekt na predmetnoj lokaciji ne bi bio isplativ.

Razmatrana je i mogućnost uređenja društvenih sadržaja, što su tražili građani. Šuta je pritom istaknuo kako se u neposrednoj blizini nalaze površine predviđene za parkove i društvenu namjenu.

Ipak, odlučio je zaustaviti postupak prodaje zemljišta kako bi se dodatno razmotrile sve mogućnosti.

„Ja sam u ovom trenutku sve skupa zaustavio, da se za tu zemlju ne ide u prodaju i da se još dodatno raspravi i vide dodatne mogućnosti, jer smatram da je bitno čuti što građani misle u odnosu na stanje na samom terenu”, poručio je Šuta.

Dodao je kako neće biti ishitrenih odluka te pojasnio da je prodaja zemljišta bila prijedlog nadležnih gradskih službi.