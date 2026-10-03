Čak 411 učenika u Splitu odabralo dodatno učenje subotom, evo što ih čeka

U subotu, 3. listopada 2026. u 9.00 sati, u III. gimnaziji Split / Prirodoslovnoj školi Split svečano je otvorena nova godina izvanškolskih programa Centra izvrsnosti SDŽ. Ove godine u programima Centra izvrsnosti matematike, prirodoslovlja te novih tehnologija i informatike sudjeluje ukupno 411 polaznika pred kojima je 13 radnih subota ispunjenih učenjem, istraživanjem i razvojem njihovih interesa.

Već od ranog jutra prostor škole ispunili su učenici, roditelji i mentori. Prije početka svečanog dijela polaznici su preuzeli svoje majice, upoznali se s mentorima i drugim polaznicima te se okupili za zajedničko fotografiranje.

Okupljenima su se obratili zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić te gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, poželjevši polaznicima uspješnu, zanimljivu i inspirativnu godinu.

Učenicima, njihovim roditeljima i mentorima ovom su prigodom uputili riječi zahvale, podrške i ohrabrenja te istaknuli koliko su njihov trud, predanost i zajednički rad važni za uspjeh svakog učenika.

,,Ulaganja u ljude, znanje i djecu najvažnija su ulaganja u budućnost. Uz stvaranje kvalitetnih uvjeta za obrazovanje, posebnu pozornost treba posvetiti upravo učenicima, njihovim potrebama i razvoju njihovih potencijala. Kontinuirano se radi i na unaprjeđenju obrazovne infrastrukture, izgradnji i obnovi školskih objekata te poboljšanju uvjeta u odgojno-obrazovnim ustanovama. Takva ulaganja stvaraju kvalitetnije i poticajnije okruženje za učenike i nastavnike te predstavljaju važan preduvjet za razvoj suvremenog i dostupnog obrazovanja” – istaknuo je Tomislav Đonlić.

,,Čestitam svim učenicima na njihovim uspjesima i uloženom trudu. Grad Split prepoznaje važnost ulaganja u svakog pojedinca te nastoji stvarati uvjete u kojima svaki učenik može razvijati svoje znanje, sposobnosti i talente. Grad Split stoga će nastaviti poticati programe i aktivnosti koje mladima pružaju priliku za razvoj, napredovanje i ostvarivanje vlastitih potencijala, uz snažnu podršku njihovim roditeljima, mentorima i nastavnicima “– naglasio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

,,Ovakvi programi su od iznimne važnosti jer potiču znanje, kreativnost i razvoj potencijala djece i mladih. Posebnu pažnju treba posvetiti darovitim učenicima, kojima ovakvi programi omogućuju dodatne sadržaje, nova iskustva i prilike za napredovanje u skladu s njihovim interesima i mogućnostima, uz podršku roditelja, mentora, nastavnika i lokalne zajednice“ – zaključio je zamjenik župana Stipe Čogelja.

Nakon svečanog otvorenja učenici su krenuli s prvim aktivnostima. Polaznici programa CIM nastavili su s radom u III. gimnaziji Split, polaznici programa CIP u Prirodoslovnoj školi Split, dok su se polaznici programa CINTI s mentorima uputili u prostor Centra izvrsnosti SDŽ na adresi Ruđera Boškovića 20.

Pred polaznicima sada je godina u kojoj će imati priliku učiti izvan okvira redovne nastave, postavljati pitanja, istraživati, razvijati vlastite ideje i raditi s vršnjacima koji dijele slične interese. Programi su osmišljeni upravo kao dodatna prilika za visokomotivirane i potencijalno darovite učenike da u manjim skupinama, uz podršku mentora, dalje razvijaju svoje sposobnosti i interese.