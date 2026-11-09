Čak 213 liganja, gotovo 200 natjecatelja, veliki rižot i fešta uz Daleku obalu: Evo tko je osvojio prvi Šipan kup

Malo mjesto Suđurađ na otoku Šipanu protekle je subote, 7. studenoga, bilo domaćin velike sportsko-zabavne manifestacije koja je okupila ljubitelje mora, ribolova, jedrenja i dobrog druženja. Prvi Šipan kup 2026. privukao je brojne sudionike iz dubrovačkog kraja i šire, a posebno je zanimanje izazvalo natjecanje u lignjolovu na kojem se okupilo čak 65 ekipa sa 196 natjecatelja.

Tijekom poslijepodnevnog natjecanja ulovljeno je ukupno 213 liganja, zajedničke mase 23,935 kilograma. No, Šipan kup bio je mnogo više od ribolovnog natjecanja. Cjelodnevni program uključivao je jedriličarsku regatu, ekološku akciju čišćenja podmorja, bogatu gastronomsku ponudu te završnu feštu uz nastup popularne Daleke obale.

Gusari osvojili prvo mjesto sa 37 ulovljenih liganja

Najuspješnija u natjecanju bila je ekipa Gusari, koja je ulovila čak 37 liganja ukupne mase 2,750 kilograma. Pobjedničku četvorku činili su Nikša Zelen, Antonia Zelen, Luka Lešina i Marin Lešina, a njihov rezultat bio je dovoljan za prvo mjesto na premijernom izdanju ove otočne manifestacije.

Drugo mjesto pripalo je ekipi Lisac, koja je ulovila 18 liganja ukupne mase 2,665 kilograma. Za ekipu su nastupili Ivica Zovkić, Mario Glumac, Nikša Matić i Ivo Šilje. Treće mjesto osvojila je ekipa zanimljivog naziva Orilo Gorilo J... se nami, koju su činili Melko Zelen i Jelica Zelen. Njihov ulov iznosio je 14 liganja, ukupne mase 1,565 kilograma.

Natjecanje je započelo u 15 sati, kada su ekipe isplovile iz suđurske vale u potragu za najboljim ribolovnim pozicijama. Prve brodice počele su se vraćati oko 18.30, a do 19 sati natjecatelji su ponovno bili u luci, gdje je uslijedilo vaganje ulova i utvrđivanje konačnog poretka.

Najveća lignja imala je 550 grama, a najmanja samo pet!

Osim nagrada za najbolje ekipe, organizatori su pripremili i posebna priznanja za najveću i najmanju ulovljenu lignju. Nagradu za najveću lignju, tešku 550 grama, osvojila je ekipa Veseli Petrusin, koju su činili Vlaho Butijer i Nikša Puljizević.

Posebnu pozornost privukla je i nagrada za najmanji ulovljeni primjerak. Lignju tešku svega pet grama ulovila je ekipa Što te briga, u sastavu Luka Zelen, Baldo Zelen i Daria Zelen. Tako su priznanja dobili i oni koji su se mogli pohvaliti pravim kapitalcem i oni čiji je ulov bio gotovo minijaturan.

Jedriličari iz Gruža doplovili do Suđurđa, a ronioci čistili podmorje

Manifestacija je započela još u jutarnjim satima. U organizaciji Jedriličarskog kluba Orsan održana je regata sa startom u dubrovačkoj luci Gruž i ciljem u Suđurđu. Najbrža jedrilica prema stvarnom vremenu dolaska bila je Južni vjetar, pod vodstvom kormilara Jadrana Gamulina, koja je cilj prošla u 11:22:25 sati. Iza nje stigli su Dubrovnik s kormilarom Marinom Domjanom te Spirit of Pleasure, kojim je upravljao Niko Kmetović.

Prema korigiranim rezultatima sustava ORC, prvo mjesto osvojila je jedrilica Dubrovnik s Marinom Domjanom, drugo Spirit of Pleasure s Nikom Kmetovićem, a treće Rosso s Mijom Lončarom.

Posebno važan dio Šipan kupa bila je i ekološka akcija čišćenja podmorja suđurske vale. U njoj je sudjelovalo dvadesetak ronilaca Ronilačkog kluba Dubrovnik, uz približno jednak broj volontera i pomoć mještana. Tijekom akcije iz mora su uklonjene znatne količine otpada, čime je ova manifestacija dobila i važnu ekološku dimenziju.

Sav ulov završio u rižotu, a domaćini pripremili i pravu gozbu

Da na Šipanu nitko ne ostane gladan, pobrinuli su se domaćini koji su pripremili bogatu ponudu jela. Kako doznajemo od organizatora, cjelokupan ulov liganja iskorišten je za pripremu rižota, kojim su se počastili sudionici manifestacije.

No, rižot nije bio jedino jelo na jelovniku. Prije njega posluženi su grah, dvije vrste gulaša – mesni i onaj od hobotnice – te ćevapi i kozice. Uz obilje hrane i pića, otočna fešta protekla je u dobrom raspoloženju, a domaćini su još jednom pokazali gostoljubivost po kojoj su dalmatinski otoci poznati.

Daleka obala za kraj velike otočne fešte

Nakon završetka natjecanja i vaganja ulova, uslijedilo je svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Sportsko nadmetanje potom je zamijenila zabava, a za glazbeni dio večeri pobrinula se Daleka obala s Jakšom i Hrepom, koja je brojne okupljene zabavljala svojim prepoznatljivim pjesmama.

Prvi Šipan kup organizirala je Sportsko-ribolovna udruga Kovač sa Šipana, u suradnji s Jedriličarskim klubom Orsan i Ronilačkim klubom Dubrovnik. Organizatori su zahvalili volonterima, natjecateljima, mještanima, sponzorima i svima koji su pridonijeli uspjehu manifestacije.

Sudeći prema velikom odazivu i atmosferi koja je vladala Suđurđem, prvo izdanje Šipan kupa pokazalo je da ovakva događanja imaju velik potencijal za povezivanje otočne zajednice i privlačenje posjetitelja izvan glavne turističke sezone. Organizatori su već najavili novo izdanje za 2027. godinu, pa bi ova manifestacija mogla postati lijepa nova tradicija Šipana.